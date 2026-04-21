Стефан Григоров: Медалът беше въпрос на воля

След толкова години се чувствам уникално, още повече че бях загубил от този съперник през 2024 година. Това каза пред БНТ Стефан Григоров минутки след спечелването на бронзовия медал от европейското първенство по борба в Албания.

„Успях да го пренеса, всичко беше на воля, успях да издържа. Много режими, лишения, постоянство и нещата се получават. Трябва и упоритост. И да обичаш спорта“, добави щастливият Григоров.

В спор за бронза българинът победи четвъртия поставен в схемата на турнира Манвел Хачатрян от Армения.

