Сигнал за манипулиран вот: Мъж гласувал с преференция, не я отчели в протокола

Сигнал за неотчетен вот. Мъж от София твърди, че е гласувал с преференция, която обаче не е отразена в изборния протокол. А видеонаблюдението показа членове на комисия, в Хасково село, която не знае как да отчете преференциалните гласове. Мъжът твърди, че е гласувал с преференция 102 за партия 21 с хартиена бюлетина в 15-та секция в столичното 55-то училище. Видеонаблюдението показва, че комисията не спазва указанията на ЦИК и не показва бюлетините пред камерата. Но съобщава пререренциите за партия 21.

В протокола обаче се оказва, че трите преференции са вписани не за втория, а за третия кандидат от листата на партията. Мъжът е подал сигнал в Районната и централната избирателна комисия.

Комисията в Хасковското село Златоустово също не спазва правилата и не показва бюлетините на камерата. А отчитането на преференциите затрудни преброяващите.

- „Няма значение, че номерът примерно е 23 или 24. Няма значение. Това са преференции - хората в дадената партия.“

- „Обаче за ГЕРБ е преференцията, а той е гласувал за ДПС.“

Комисията обсъжда дали да брои преференцията за валидна и търси помощ от Районната избирателна комисия.

- „Зачертана е партията ДПС с преференция 106.“

- „Еми добре де, значи да остане за шестия кандидат в листата.“

- „Значи си го пишем. Той ни обърка човекът тука.“

- „А на предишните избори така беше.“

А в Петрич се чудеха как да попълнят преференциите в протокола.

- „Преференциите къде се пишат?“

- „Ами ето го 100 и можеш да почнеш примерно срещу партията.“

Стартирането на видеонаблюдението затрудни част от комисиите. На други им отне доста време да го позиционират правилно. Имаше и устройства, които се оказаха на пода, но продължиха да излъчват.