ЦИК обяви окончателното разпределението на мандатите
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Никой не припознава каузата за опазване на сградата - паметник на културата

Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека. Този проблем, за който неведнъж сме ви разказвали, продължава да тревожи както работещите в културната институция, така и читателите. От библиотеката многократно са информирали за проблема Министерството на културата, имат подкрепата им, но към момента намерено решение няма. Ситуацията е още по-трудна, тъй като сградата е паметник на културата.

Светлана Шишкова, главен библиотекар в отдел "Читални": "Слагаме саксиите с цветята, слагаме нови кошчета, за да може да се събира водата в тях. Разбира се, читателите разбират, някои си премества стола, някой си премества масичката, да не пречат на кошчетата, да не пречат на нас."

Наложи се дори екипът ни да съдейства на служители в библиотеката, за да останат сухи читалните.

доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“: "Има течове от оберлихта, има течове в читалните на библиотеката и ние по този начин решаваме временно проблема, който го има отдавна. Проблемът си остава, той води до конструктивни нарушения на сградата, води до опасности, могат да паднат корнизи, да наранят читатели или библиотечни специалисти."

Всяка капка дъжд се посреща с тревога от служителите в библиотеката.

Светлана Шишкова, главен библиотекар в отдел "Читални": "Големият проблем дойде след ремонта на покрива. Покривът се ремонтира преди 5–6 години, преди това нямаше такива течове. За жалост, извършването е некачествено."

За да не тече вода на главите на читателите на покрива на много места са поставени кашпи и кофи. Понякога обаче и това не е достатъчно, защото постоянно има нови течове.

доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“: "Тук е наложително да се извърши основен ремонт на оберлихта и на покривната конструкция, временните решения няма да решат проблема."

Финансиране за подобен ремонт обаче няма. Никой не припознава каузата за опазване на сградата. Засега опасност от повреда на книги няма, но реален риск от нараняване на читателите съществува.

доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“: "За щастие фондохранилищата – там направихме едни частични ремонти, със средства от бюджета, тази част на покривната конструкция, там не тече, но тук, където има хора ежедневно, проблемът си остава."

Освен читатели в читалните и служители, които вършат своята работа, в библиотеката има и богата културна програма. А преди всяко събитие молитвите на всички са ... да не вали.

#Св. Св. Кирил и Методий #течове #национална библиотека #разрушения

Последвайте ни

