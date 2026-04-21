Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“

Водещата на "По света и у нас" Аделина Радева беше наградена в категория "Медии и журналистика" в конкурса "БГ модна икона 2026" на Академията за мода. Статуетката връчи миналогодишната носителка на наградата и водеща на "Денят започва" Христина Христова.

Отличието се присъжда за високи професионални постижения, изискан стил и социална ангажираност. Сред другите наградени на церемонията бяха Орлин Павлов в категория "Изкуство", Кубрат Пулев в категория "Спорт", Михаела Маринова в категория "Музика" и Антоанета Добрева-Нети в категория "Кино и театър“. Наградите се проведоха за 17-и път и протекоха с ревю-спектакъл на новите колекции на български модни дизайнери като Невена Николова и Атанас Парушев.