Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“

Водещата на "По света и у нас" Аделина Радева беше наградена в категория "Медии и журналистика" в конкурса "БГ модна икона 2026" на Академията за мода. Статуетката връчи миналогодишната носителка на наградата и водеща на "Денят започва" Христина Христова.
Отличието се присъжда за високи професионални постижения, изискан стил и социална ангажираност. Сред другите наградени на церемонията бяха Орлин Павлов в категория "Изкуство", Кубрат Пулев в категория "Спорт", Михаела Маринова в категория "Музика" и Антоанета Добрева-Нети в категория "Кино и театър“. Наградите се проведоха за 17-и път и протекоха с ревю-спектакъл на новите колекции на български модни дизайнери като Невена Николова и Атанас Парушев.
проф. Любомир Стойков: „Има много голяма разлика между стила както на обличане, така и стила на отношение, стила на поведение в нашата страна. Трудно можеш да успееш в своята професия, ако нямаш подходящия дрескод. Ако и с облеклото, и с външността си ти не уважаваш тази професия и не се приобщаваш към нея.“
Аделина Радева: „Тази награда всъщност е награда за екипите, които стоят зад нас в телевизията и се грижат за това да изглеждаме добре, и това, което показваме да прилича на нас и на нашия профил, на това което носим вътре в себе си, затова съм им много благодарна. А отделно от това ще се радвам и ако това е награда, която носи оценка за мен като човек и за моята работа.“
По публикацията работи стажант-репортер Яна Тодорова