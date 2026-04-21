Много слънце и температури над 20° ни очакват през уикенда

С много слънчеви часове ще бъде в петък и през почивните дни, когато предстои и чувствително повишение на дневните температури.

В повечето райони се очакват максимални стойности около и над 20°.

През нощта валежите ще отслабнат, а в северозападните райони временно ще спрат. Минималните температури утре ще бъдат между 4° и 10°, в София – около 4°.

Максималните ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието 11° - 13°, в София – около 11°.

През деня отново ще има валежи и гръмотевици, по-интензивни следобед в източните и планинските райони, а привечер – и в северозападните.

Вятърът ще е слаб до умерен от север, в Източна България – от изток.

В планините ще духа временно силен северен вятър. И там ще вали, като на места валежите ще бъдат временно интензивни и придружени от гръмотевици. Над около 1300 метра дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг.

И към времето в Европа. Под влиянието на обширна област от високо атмосферно налягане над по-голямата част от континента ще бъде слънчево. Краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевична дейност ще има на Апенините и над по-голямата част от Балканите.

По-значителни количества се очакват в южните райони на полуострова.

У нас в четвъртък все още на отделни места, главно в източната половина от страната, ще превали дъжд.

Ще бъде ветровито, с умерен, временно силен северозападен вятър. След това до края на седмицата вероятността за валежи намалява, но все пак не са изключени изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони.

Дневните температури ще се повишат и в петък, и през почивните дни максималните стойности ще бъдат около, а на места и над 20°.