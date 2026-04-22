Последен опит за спасяването на правителството в Румъния

Стилиян Деянов
Никоя от партиите в кабинета няма интерес от нови парламентарни избори

Последен опит за спасяване на правителството в Румъния. След като в началото на седмицата румънската Социалдемократическа партия обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета на Илие Боложан, днес при президента Никушор Дан се проведоха консултации.

На днешните консултации бяха потвърдени основните позиции на партиите от предишните дни. Премиерът Боложан обяви, че няма да подаде поисканата му оставка и, ако социалдемократите действително се оттеглят от правителството, ще търси подкрепа за правителство на малцинството. Социалдемократите от своя страна обявиха, че все пак утре ще оттеглят министрите си от правителството.

Премиерът Боложан заяви, че при сценарий, при който социалдемократите действително оттеглят министрите си, функциите им ще бъдат незабавно поети от другите министри в настоящото правителство. Румънската Конституция дава право на министър-председателя да води такъв временен кабинет в рамките на 45 дни. В този период правителството обаче може да падне с вот на недоверие, който социалдемократите заявиха, че възнамеряват да внесат. Ако това се случи Боложан предупреди, че неговата Национал-либералната партия няма повече да преговаря със социалдемократите за друг кабинет в рамките на този парламент и ще опита да състави правителство на малцинството.

Илие Боложан, премиер на Румъния: "В контекста на продължаващата криза, решението на Национал-либералната партия е да не формира никаква по-нататъшна коалиция със Социалдемократическата партия”.

Съюзът "Спасете Румъния" и Партията на унгарското малцинство, другите коалиционни партньори в правителството на Боложан, заявиха, че няма да го напуснат, а ако то падне с вот на недоверие биха участвали в опита за създаване на правителство на малцинството с национал-либералите.

Доминик Фриц, лидер на "Спасете Румъния":"Заедно "Спасете Румъния" и Национал-либералната партия спечелиха повече гласове от социалдемократите, така, че тяхната мечта да решават сами съдбата на страната е илюзия."

Слонът в стаята е, че никоя от партиите в сегашното правителство няма интерес от предсрочни избори, тъй като те вероятно ще бъдат спечелени от крайнодесните антиевропейски сили, които дори може да получат мнозинство.

Едната от причините, поради които социалдемократите се оттеглят от правителството, е че губят рейтинг, заради тежките икономически реформи. Втората и може би основната причина обаче е, че реформите на Боложан прерязват източниците за финансиране на партията. Затова и социалдемократите искат същата коалиция, но без Боложан, а в краен случай са готови и на технократско правителство.

Премиерът Боложан призовава за съгласие поне по провеждането на необходимите в следващите три месеца реформи, без които Румъния би изгубила 10 милиарда евро по Плана за развитие и устойчивост.

Консултациите при президента Никушор Дан трябва да завършат всеки момент, след което се очаква държавният глава да излезе със специално заявление.

Вижте още в прякото включване на кореспондента на БНТ в Румъния Стилиян Деянов

#румъния #политическа криза

