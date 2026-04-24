Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за...
Чете се за: 02:00 мин.
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Чете се за: 01:42 мин.
Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Чете се за: 01:22 мин.
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Чете се за: 01:07 мин.
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Чете се за: 03:30 мин.
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Чете се за: 03:27 мин.

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха. Болшинството от парламентарните партии призоваха за бърз избор на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор.

Денят започна с ултиматум към Сарафов, още преди да стане ясно, че ще подаде оставка. Знаковото лице от „Прогресивна България“ Иван Демерджиев го призова да напусне поста с думите: „Времето за шикалкавене изтече“.

С пост в социалните мрежи Демерджиев настоя Сарафов да си тръгне незабавно и призова ВСС да спре да се държи като щит на една компрометирана власт. В предаването „Още от деня“ по БНТ Петър Витанов от „Прогресивна България“ коментира оставката така:

Петър Витанов – „Прогресивна България“: „Новата политическа обстановка предполагаше такъв ход. Той отдавна е с изтекли правомощия. Днешният акт не променя по същество системата, просто е едно прегрупиране. За „Прогресивна България“ един от основните приоритети е истинската реформа и реалното отпушване на съдебната система чрез смяна на ВСС и избор на редовен главен прокурор.“

С пост във Фейсбук от ГЕРБ определиха оставката като достоен, но закъснял личен акт. Според партията на Бойко Борисов най-важното е парламентът да започне работа веднага, за да избере нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, гарантиращ професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор.

От „Да, България“, част от коалицията ПП–ДБ, заявиха, че това е първата стъпка по разграждането на модела „Пеевски–Борисов“.

Ивайло Мирчев – „Да, България“: „Изкарано е сърцето на модела „Пеевски–Борисов“ и това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември. „Пеевски–Борисов“ са разоръжени и следващите стъпки са изключително важни, за да може България наистина да се промени.“

Божидар Божанов – „Да, България“: „Това е само първата стъпка. Предстои избор на ВСС, на Инспекторат към ВСС и то по нови правила, които да гарантират, че следващите органи на съдебната власт ще бъдат съставени от по-честни, подготвени и адекватни хора. Трябва Инспекторатът да направи проверка на имущественото състояние, както и проверки на всички преписки, свързани с изборни престъпления, защото по време на тази кампания от МВР научихме, че прокуратурата слага чадър над купувачите на гласове.“

С пост в социалните мрежи лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира, че рокадата на и.ф. главен прокурор е конституционен и законов процес в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата. Позицията на партията му винаги е била, че демокрацията е стабилна, когато се спазват Конституцията, законите и разделението на властите.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов призова за радикални действия спрямо Сарафов.

Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“: „Аз смятам, че трябва да бъде арестуван. Не може един човек толкова дълго да стои в кабинета на главния прокурор, узурпирайки го в буквалния смисъл на думата. Институцията „главен прокурор“ трябва да бъде премахната.“

Според „Възраждане“ първата задача на новия парламент е изборът на нов Висш съдебен съвет.

#Сарафов #оставка на Сарафов #Ивайло Мирчев  #Божидар Божанов #Костадин Костадинов #Петър Витанов #делян пеевски

