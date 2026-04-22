Първата задача на новия парламент е да се смени ВСС, смята Костадин Костадинов

"След оставката на Борислав Сарафов следва избор на нов главен прокурор, но за да се случи това нещо, първо трябва да се смени Висшият съдебен съвет, така че смятам, че това трябва да бъде първата задача на новото Народно събрание, което предстои да бъде свикано другата седмица". Това коментира пред медии във Варна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Предполагам, че ще се действа бързо, т.е., ако Събранието бъде свикано в сряда, още в четвъртък може да имаме избрано правителство, тъй като очевидно е, че Румен Радев и Илияна Йотова работят в пълен синхрон", каза още той.

В отговор на въпрос дали Борислав Сарафов трябва да бъде разследван, Костадинов посочи, че категорично трябва да бъде разследван и смята, че той трябва да бъде арестуван.