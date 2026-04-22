ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.
В развитие

ОСТАВКАТА НА САРАФОВ

Първата задача на новия парламент е да се смени ВСС, смята Костадин Костадинов

БНТ , Източник: БТА
Снимка: БТА
"След оставката на Борислав Сарафов следва избор на нов главен прокурор, но за да се случи това нещо, първо трябва да се смени Висшият съдебен съвет, така че смятам, че това трябва да бъде първата задача на новото Народно събрание, което предстои да бъде свикано другата седмица". Това коментира пред медии във Варна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Предполагам, че ще се действа бързо, т.е., ако Събранието бъде свикано в сряда, още в четвъртък може да имаме избрано правителство, тъй като очевидно е, че Румен Радев и Илияна Йотова работят в пълен синхрон", каза още той.

В отговор на въпрос дали Борислав Сарафов трябва да бъде разследван, Костадинов посочи, че категорично трябва да бъде разследван и смята, че той трябва да бъде арестуван.

"Не може един човек толкова дълго време да стои в кабинета на главния прокурор, узурпирайки го в буквалния смисъл на думата, представяйки се за нещо, което не е", заяви Костадинов.

# Борислав Сарафов #Костадин Костадинов #оставка

