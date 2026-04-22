Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната

За ДПС е важно запазването на разделението на властите като гарант за демократичност, се казва в позиция на ДПС, изпратена до медиите от пресцентъра на формацията.

Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законовите норми в независимата съдебна власт и в частност – в прокуратурата на Република България, се казва още в съобщението.

ДПС винаги е заявявало своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната, както и разделението на властите – като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите.

