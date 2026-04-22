В Историческия музей откриха изложбата "150 години Априлско въстание: Истории и разкази за героично време"

Изложба по случай годишнината от Априлското въстание откриха днес в Националния исторически музей. Дататата на откриването, 22 април, е избрана символично, защото на този ден преди век и половина в Панагюрище тържествено е осветено Главното въстаническо знаме на панагюрци, извезано от Райна Княгиня.

Оригинални експонати и специално изработени музейни копия на изубени в годините предмети могат да бъдат видяни в новата изложба на Националния исторически музей. Център в експозициониня разказ заема черен сукман, принадлежел на Неделя Станкова.

д-р Димитър Василев, куратор на изложбата: "Едва две годишна, бебе, тя се спасява, освен сукманът сме проучили и нейният род Станкови, оказва се, че 19 човека губят живота си при батащкото клане, майка й, баща й, брат й и сестра й. След което сама си шие този сукман, след клането в Батак, цялата носия в региона се почерня."

Експозицията включва и знакови за епохата оръжия като този ятаган. Той е реставриран специално за изложбата и се смята, е е принадлежал на Бачо Киро.

Ятаганът е намерен през 20-те години на миналия век в къщата на Мичо Топалов от Бяла черква, където Бачо Киро се укрива след разгрома на въстанието. Съхранен е в семейството като ценна реликва и през 1986 година е предаден на Нациоалния исторически музей. Изложбата демонстира и приноса на хора, които не са били преки участници във въстанието.

д-р Димитър Василев, куратор на изложбата: "Например имаме експонат, свързан с небезизвестната лейди Емили Странгфорд, която като съпруга на виден британски дипломат и лорд, потресена от събитията от Априлското въстане, дарява почти цялото си имущества в помощ на жертвите и пострадалите, организира болници, дава дарения, дори накрая като си тръгва взима 6 момичета с нея, които да обучи във Великобритания за медицинси сестри."

Изложбата ще остане в музея до края на годината.



