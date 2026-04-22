Утре максималните температури ще бъдат по-ниски

Утре минималните температури ще бъдат по-ниски, в сравнение с тази сутрин. Ще бъде почти тихо и ще има условия за образуване на слани, главно в североизточните райони от страната.

Минималните температури в повечето места ще бъдат в интервала от 2° до 7°, в София – около 3°, на морския бряг – от 6° до 8°, а максималните – между 12° и 19°, в София – около 13°, по Черноморието от 13° до 16°.

Облачността ще е променлива, в Югозападна България ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб и умерен от северозапад, който постепенно ще се ориентира от югозапад.

В планините вятърът ще остане с посока от северозапад, ще бъде умерен. Ще бъде предимно облачно, на места с валежи, като границата между дъжд и сняг. Ще се спусне до около 1200 метра. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 0° на Алеко и Мальовица до 4° в Пампорово и Боровец.

Валежи ще има в южните райони от Апенините и Балканите, където ще бъде и ветровито. Над по-голямата част от континента ще бъде слънчево, а в Испания – и много по-топло от обичайното за сезона. Максималната температура в Мадрид утре ще бъде почти 30°.

Съществено затопляне предстои и у нас през следващите дни. Ще се повишават и минималните, и максималните температури, които в неделя ще бъдат между 20° и 25°. Ще бъде и предимно слънчево.

По-значителни увеличения на облачността ще има в понеделник. Възможни са и превалявания от дъжд. Температурите отново ще тръгнат надолу.