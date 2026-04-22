Стефан Тошев: Кирил Милов надви и съперника, и съдиите

Селекционерът на националния отбор отличи характера на шампиона и подчерта силното представяне на България в Тирана

Старши треньорът на националния отбор по класическа борба Стефан Тошев не скри удовлетворението си след триумфа на Кирил Милов на европейското първенство в Тирана, определяйки успеха като напълно заслужен.

"Това беше много трудна среща, но я подредихме тактически добре. Кирил си свърши работата. Единствено не бяхме подготвени за втория партер, в който го свалиха, но психически бяхме готови за подобен сценарий. Той се защити, надви съперника и дори съдиите. Донесе огромна радост на всички ни“, заяви Тошев след финала.

Наставникът подчерта значението на психическата устойчивост в подобни решителни моменти.

"На такова ниво не е достатъчно да си подготвен физически – трябва да си готов и психически да се справиш с всяка ситуация. Кирил го показа“, допълни той.

Тошев призна, че емоциите са неизменна част от неговия стил на работа и връзката му със състезателя.

"Аз съм емоционален от дете. С Кирил сме преживели много – европейски титли, финали, трудни моменти. Това не е просто един мач, а дълъг път, който сме извървели заедно“, каза още специалистът.

Той обърна внимание и на развитието на Милов през годините, започнало още от ранна възраст.

"Още като малък го учех как да мисли като шампион. Имали сме тежки периоди, включително и сериозни контузии, но той премина през тях и израсна като истински професионалист“, подчерта Тошев.

Селекционерът направи и обобщение на представянето на българския отбор в Тирана, откъдето националите си тръгват с пълен комплект медали.

"Много добро представяне. Винаги може и повече, но имаме време до световното първенство. Ще анализираме грешките и ще работим върху тях“, заяви той.

По думите му атмосферата в отбора е била ключова за успеха.

"В залата всичко е спокойно, има настроение и взаимна подкрепа. Видяхте как всички бяха зад Кирил във финала“, каза още Тошев.

Относно предстоящия период той уточни, че шампионът ще получи кратка почивка, преди подготовката да продължи.

"Нека първо отминат емоциите, след това ще решим. Почивката няма да е дълга, защото ни чака още много работа“, завърши наставникът.

