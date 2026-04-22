Стефан Тошев: Кирил Милов надви и съперника, и съдиите

Старши треньорът на националния отбор по класическа борба Стефан Тошев не скри удовлетворението си след триумфа на Кирил Милов на европейското първенство в Тирана, определяйки успеха като напълно заслужен.

"Това беше много трудна среща, но я подредихме тактически добре. Кирил си свърши работата. Единствено не бяхме подготвени за втория партер, в който го свалиха, но психически бяхме готови за подобен сценарий. Той се защити, надви съперника и дори съдиите. Донесе огромна радост на всички ни“, заяви Тошев след финала.

Наставникът подчерта значението на психическата устойчивост в подобни решителни моменти.

"На такова ниво не е достатъчно да си подготвен физически – трябва да си готов и психически да се справиш с всяка ситуация. Кирил го показа“, допълни той.

Тошев призна, че емоциите са неизменна част от неговия стил на работа и връзката му със състезателя.

"Аз съм емоционален от дете. С Кирил сме преживели много – европейски титли, финали, трудни моменти. Това не е просто един мач, а дълъг път, който сме извървели заедно“, каза още специалистът.

Той обърна внимание и на развитието на Милов през годините, започнало още от ранна възраст.

"Още като малък го учех как да мисли като шампион. Имали сме тежки периоди, включително и сериозни контузии, но той премина през тях и израсна като истински професионалист“, подчерта Тошев.

Селекционерът направи и обобщение на представянето на българския отбор в Тирана, откъдето националите си тръгват с пълен комплект медали.

"Много добро представяне. Винаги може и повече, но имаме време до световното първенство. Ще анализираме грешките и ще работим върху тях“, заяви той.

По думите му атмосферата в отбора е била ключова за успеха.

"В залата всичко е спокойно, има настроение и взаимна подкрепа. Видяхте как всички бяха зад Кирил във финала“, каза още Тошев.

Относно предстоящия период той уточни, че шампионът ще получи кратка почивка, преди подготовката да продължи.