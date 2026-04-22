Вярващите могат да се поклонят през частица от мощите на св. Новомъченик Лазар Български

Днес в София пристигна частица от мощите на св. Новомъченик Лазар Български, която беше изложена в столичната катедрала "Света Неделя". Мощите идват от манастира "Св. Николай Чудотворец" на остров Андрос в Гърция.

Лазар бил млад българин от Габровско, който бил обесен в началото на 19 век в Анадола, защото не искал да бъде потурчен. След смъртта му при мощите му, пренесени в църква, ставали много чудеса.

Със съдействието на Фондация "Православно наследство" светите мощи ще останат в църквата "Св. Неделя" днес и утре, за да могат миряните да се поклонят пред тях. Утре, в деня на светеца, патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия в храма.