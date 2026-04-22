От 1 май Русия спира транзита на суров петрол от Казахстан за Германия по тръбопровода Дружба, съобщи вицепремиерът Александър Новак.

Той се позова на "технически възможности" и обяви, че обемите ще бъдат пренасочени. Решението засяга голяма рафинерия край Берлин, която осигурява голяма част от горивото на германската столица. Съоръжението получава 17% от петрола си от Казахстан.

Загубата на обемите става на фона на кризата с доставките от Близкия изток заради войната в Иран. Количествата за Германия минават през северната секция на петролопровода Дружба, докато южната захранва Унгария и Словакия. Германските власти обявиха, че не очакват риск за производството и снабдяването с петролни продукти на страната.