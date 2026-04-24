ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е категоричен - Ормузкият проток остава затворен

Диана Симеонова от Диана Симеонова
сащ удължи изключението покупка руски петрол
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Израел и Ливан се съгласиха да удължат с три седмици спирането на огъня в Южен Ливан. Удължаването на примирието беше договорено в Белия дом с посредничеството на американския президент. Доналд Тръмп също съобщи пред журналисти, че е готов да чака, за да постигне "най-добрата сделка" за край на по-големия конфликт - този с Иран. Цените на петрола отново тръгнаха нагоре. Референтният сорт Брент се търгуваше тази сутрин за над 105 долара за барел.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Музика за ушите на Доналд Тръмп.

Нада Моавад, посланик на Ливан във Вашингтон: "Мисля, че с ваша помощ можем да направим Ливан отново велик. Благодаря ви много."

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Благодаря ви. Харесвам тази фраза."

Американският президент обяви 3-седмично удължаване на спирането на огъня между Израел и шиитската групировка Хизбула в Южен Ливан. То беше договорено на втора среща в Белия дом между посланиците на Израел и Ливан във Вашингтон късно снощи.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Имахме чудесна среща с високопоставени представители на Ливан и Израел. Смятаме, че през следващите няколко седмици тук ще пристигнат президентът на Ливан и министър-председателят на Израел. Те се споразумяха за още три седмици на прекратяване на огъня – без повече стрелба. Да видим, надяваме се това да се случи. "

На този фон, надеждите за реално спиране на огъня в Южен Ливан са малки. Размяната на удари между израелската армия и Хизбула не само не спря, а дори се ожесточи по време на предишното 10-дневно примирие, което изтича в неделя. Петима души загинаха, включително и ливанска журналистка.

Американският президент коментира и по-широкия конфликт в Иран. Той каза, че не бърза да сключи сделка.

"Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!" написа Тръмп в Трут соушъл.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Сега просто седим и чакаме да видим каква сделка ще предложат. А ако не искат да сключат сделка, ще довърша операцията с военни средства, като унищожа останалите 25% от целите. Вече ударихме 78% от целите, които искахме да поразим."

Попитан за възможността да използва ядрено оръжие срещу Иран, Тръмп каза, че няма такова намерение.

Докато няма сделка, Ормузкият проток ще остане затворен, добави той.

В Иран, висши държавни лица отрекоха твърденията на американския лидер за вътрешни конфликти и декларираха "желязна единност." Сигнали за потенциална среща между Вашингтон и Техеран все още няма. Такава се очакваше още в началото на тази седмица.

