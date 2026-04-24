Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е категоричен - Ормузкият проток остава затворен

Израел и Ливан се съгласиха да удължат с три седмици спирането на огъня в Южен Ливан. Удължаването на примирието беше договорено в Белия дом с посредничеството на американския президент. Доналд Тръмп също съобщи пред журналисти, че е готов да чака, за да постигне "най-добрата сделка" за край на по-големия конфликт - този с Иран. Цените на петрола отново тръгнаха нагоре. Референтният сорт Брент се търгуваше тази сутрин за над 105 долара за барел.

Музика за ушите на Доналд Тръмп.

Нада Моавад, посланик на Ливан във Вашингтон: "Мисля, че с ваша помощ можем да направим Ливан отново велик. Благодаря ви много." Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Благодаря ви. Харесвам тази фраза."

Американският президент обяви 3-седмично удължаване на спирането на огъня между Израел и шиитската групировка Хизбула в Южен Ливан. То беше договорено на втора среща в Белия дом между посланиците на Израел и Ливан във Вашингтон късно снощи.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Имахме чудесна среща с високопоставени представители на Ливан и Израел. Смятаме, че през следващите няколко седмици тук ще пристигнат президентът на Ливан и министър-председателят на Израел. Те се споразумяха за още три седмици на прекратяване на огъня – без повече стрелба. Да видим, надяваме се това да се случи. "

На този фон, надеждите за реално спиране на огъня в Южен Ливан са малки. Размяната на удари между израелската армия и Хизбула не само не спря, а дори се ожесточи по време на предишното 10-дневно примирие, което изтича в неделя. Петима души загинаха, включително и ливанска журналистка.

Американският президент коментира и по-широкия конфликт в Иран. Той каза, че не бърза да сключи сделка.

"Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!" написа Тръмп в Трут соушъл. Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Сега просто седим и чакаме да видим каква сделка ще предложат. А ако не искат да сключат сделка, ще довърша операцията с военни средства, като унищожа останалите 25% от целите. Вече ударихме 78% от целите, които искахме да поразим."

Попитан за възможността да използва ядрено оръжие срещу Иран, Тръмп каза, че няма такова намерение.

Докато няма сделка, Ормузкият проток ще остане затворен, добави той.

В Иран, висши държавни лица отрекоха твърденията на американския лидер за вътрешни конфликти и декларираха "желязна единност." Сигнали за потенциална среща между Вашингтон и Техеран все още няма. Такава се очакваше още в началото на тази седмица.