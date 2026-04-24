От "Да, България" настояват за подписване на коалиционно споразумение с ПП и ДСБ

От „Да, България“ настояват да се подпише коалиционно споразумение с ДСБ и ПП за начина на функциониране на коалицията и създаването на единен демократичен политически субект в център-дясно.

В съобщение до медиите е записано още, че веднага трябва да започне работа за издигането на единна кандидатура за президент.

Решението е взето от Националният съвет на ДБ късно снощи. От партията припомнят, че коалицията ПП-ДБ продължава да няма коалиционно споразумение.

"Коалиционното споразумение следва да уреди основни елементи като органи за управление на коалицията, механизми и правила за вземане на решения, принципи и правила за дейността на парламентарната група, критерии за номинация на кандидати, единна кадрова политика, премахване на партийните квоти при следващи избори и други", пишат от формацията. "Националният съвет на „Да, България“ възлага на Изпълнителния съвет да започне подготовката за явяване на президентските избори и да предприеме действия за „максимално бързо осигуряване на подкрепа за издигане на единна демократична кандидатура за президент в център-дясно", допълват от ДБ.

Разписани са и конкретни ангажименти на народните представители, избрани от квотата на ДБ в новия парламент. Те включват - отстояване на опозиционна линия, която да не допуска рисковете, произтичащи от концентрацията на власт, внасяне и отстояване на десни мерки за държавния бюджет, внасяне на Закон за съдебната власт с нови критерии за избор на ВСС и работа за избор на нови ВСС и Инспекторат на ВСС, повторно внасяне на антикорупционните законопроекти от предходни парламенти, както и сваляне на охраната на Борисов и Пеевски, мерки за спиране на източването на НЗОК, сред които провеждане на поръчки за лекарства и от частните болници и изпращане на SMS-и за здравни услуги.