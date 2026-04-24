Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Стилиян Петров: Когато българите сме единни, сме силни

Спорт
Бившият футболен национал на България апелира феновете на спорта да посетят "Мача на надеждата" и да помогнат на хората в нужда.

Бившият футболен национал на България Стилиян Петров апелира българският народ да бъде единен и да помага на хората в нужда.

Рекордьорът по мачове с националната фланелка организира "Мач на надеждата", който ще се състои на стадион "Лазур" в Бургас на 6 юни. Срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

"Надежда се дава с подкрепа. От собствения ми опит съм го разбрал. Моето семейство усети колко е трудно да минеш през такава битка. Подкрепяха ме с посланието "Ти можеш". Всички хора, които се борят с онкологични заболявания имат нужда от подкрепа", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Първият "Мач на надеждата", който се състоя на Националния стадион "Васил Левски" е помогнал на стотици хора в нужда.

"След първия мач дарихме над 600 хил. лева на 10 онкологични заведения. Помогнахме на 250 индивидуални пациента. Двама надежда на хората, така както на мен ми се даде. Запознахме се с историите на повечето хора. Оценявам възможността да се будя с усмивка всеки ден", допълни Петров.

Световноизвестните футболисти, които взеха участие в първото издание на благотворителната инициатива, са останали очаровани от гостоприемството в България.

"Имаме невероятна и гостоприемна страна. Всички футболисти, които участваха в първия мач се изненадаха от гостоприемството. Играчите не питат къде ще играят, а просто искат да участват. Уест Браун ще остане над седмица в България, защото иска да се запознае със страната. Ще участват актьори и спортисти от други спортове. Бургас е футболен град. Много школи се организират, за да присъстват. Това е не просто футбол, а надежда за живот", добави юношата на Монтана.

Част от средства ще отидат за лечението на Любослав Пенев и Петър Хубчев.

"Почти всеки ден държа връзка с тях. Възстановяването върви по план. Те продължават да се борят и са смели. Това много ме радва. Докато съм България ще се видя с Любо Пенев. Цяла България подкрепя тези големи българи и спортисти с воля", вярва Петров.

Според него държавата трябва да помага за организирането на подобни каузи.

"Говорихме мачът да е в Пловдив, но решихме да е в Бургас. Където има нужда, ние ще бъдем там. Отнема доста време да се организира такова събитие. Организацията започна през октомври. Много хора искат да са част от такова нещо. Надявам се да има още такива каузи. Когато българите сме единни сме силни. Държавата винаги не прави достатъчно. Тя трябва да работи много повече в тази посока. Хората трябва да го изискваме. Когато сме в зоната на комфорта, никой не мисли за подкрепа. Постоянно трябва да помагаме на подобни инициативи", категоричен е Петров.

Вижте цялото интервю във видеото.

Стилиян Петров помага на Любослав Пенев и Петър Хубчев с нов "Мач на надеждата"
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
