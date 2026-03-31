Стилиян Петров помага на Любослав Пенев и Петър Хубчев с нов "Мач на надеждата"

Стилиян Петров обяви на пресконференция ново издание на благотворителната инициатива "Мач на надеждата".

Събитието ще бъде в Бургас и ще се проведе на 6 юни, а каузата остава непроменена - събиране на средства в подкрепа на хора, които водят тежка битка с онкологични заболявания. Сред тях са и Любослав Пенев и Петър Хубчев.

"Искам да обявя "Мача на надеждата", който ще се състои в Бургас на 6 юни на стадион "Лазур". Фондация "Стилиян Петров" винаги е имала за цел да подпомага хора в нужда. Футболът е не само игра. "Мачът на надеждата" е повече от футбол. Нещо, което за мен е голяма гордост. Знам колко е важна подкрепата за всички хора, които се борят с онкологични заболявания", зави той.

Звезди на българския и световния футбол ще участват в двубоя.

"Мачът ще бъде съставен от два състава - български звезди и звезди от световния футбол. Ще бъдат допълнени от актьори и артисти от България и чужбина. Искаме да направим нещо по-различно. На 6 юни стадион "Лазур" ще бъде в перфектно състояние. Билетите вече са в продажба. Надявам се, че ще направим един невероятен празник за Бургас. Знам, че стадионът ще бъде пълен", добави Стенли.

Петров разкри подробности за разпределението на средствата, събрани от двубоя.

"Част от събраните средства ще бъдат дарени за онкологията в Бургас. Както и за Любослав Пенев, Петър Хубчев и други пациенти, които имат нужда. Така, както винаги сме ги подкрепяли, и ще продължаваме да подкрепяме. Понякога всеки един от нас иска да забрави това, през което е преминал, но за съжаление не може да го забрави. Затова ставаме съпричастни с пътя и проблемите на тези, които се борят в момента", допълни рекордьорът по мачове за България.

Футболист №1 на България за 2003 година сподели как се е стигнало до идеята за благотворителния мач.

"Идеята започна още от миналото лято. Проведе се футболен турнир под патронажа на Фондация "Стилиян Петров", който събра 21 000 лева, които се дариха за онкологията в Бургас. Тогава започнахме да мислим за нещо по-мащабно. Екипът работи денонощно за това, което трябва да се свърши. Бургас е футболен град. Бургас има футболен туризъм - море, плажове и гостоприемство. "Мачът на надеждата" ще продължи в Бургас, след някоя друга година ще е на друго място. Каузата е от голямо значение за хората, които имат нужда", добави бившият национал.

На днешния брифинг в морския град участие взеха още кметът Димитър Николов, треньорът Димитър Димитров-Херо и бившият национал Стойко Сакалиев.

"Знам какво е страхът и неизвестността за утрешния ден. Знам какво е надеждата. Призовавам всички да покажем, че сме хора с големи сърца и можем да бъдем съпричастни към този проблем. Подкрепата е изключително важна и благодарение на нея днес съм тук", каза Димитър Димитров-Херо.

Стойко Сакалиев също призова за подкрепа.

"Великите събития правят великите хора. Това, което прави Стилиян Петров, е нещо наистина значимо. В днешно време много семейства в България се сблъскват с този проблем и обществото трябва да бъде обединено, за да помага. Аз също съм имал такъв проблем в моето семейство и Стилиян беше човекът, който откликна. Призовавам всички да подкрепят тази кауза", посочи Сакалиев.

Петров обяви и част от участниците в мача. Треньори на българския отбор ще бъдат Димитър Димитров-Херо, Неделчо Матушев и Любомир Шейтанов, а сред футболистите ще бъде и Стойко Сакалиев. От българска страна участие ще вземат Димитър Бербатов, Красимир Балъков и Здравко Янков. Сред чуждестранните имена са Джо Харт, бивш вратар на Манчестър Сити, Тотнъм и Селтик, Уес Браун, бивш футболист на Манчестър Юнайтед, както и Якубу Айегбени, играл за Евертън. До 6 юни ще бъде обявена допълнителна информация за останалите участници.