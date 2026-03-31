Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на Петьо Еврото с прокурор Емилия Русинова зад граница

Министерството на правосъдието е изискало справката за пътуванията на Петьо Петров - Еврото със софийския градски прокурор Емилия Русинова зад граница.

Това каза заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска. По думите ѝ, ако това се докаже вярно, Русинова ще бъде предложена за дисциплинарно наказание.

Таня Радуловска, зам.-министър на правосъдието: "След като се запознаем със справката, ако се потвърди публичната информация, ние смятаме категорично, че тази информация е несъвместима със заеманата от прокурор Русинова длъжност. Ако тя има доблестта да си подаде оставката, мисля, че това ще е най-добрият изход. Ако не, вероятно ще предприемем сезиране на прокурорската колегия с предложение за търсене на дисциплинарна отговорност."

снимка: БТА

Появиха се нови обвинения за връзки на градския прокурор на София Емилия Русинова със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров - Еврото.

Вчера вътрешният министър Емил Дечев съобщи, че по данни на МВР през 2021 г. Русинова и Петьо Петров заедно са пресекли границата ни с Република Северна Македония през граничния пункт "Златарево" в един автомобил.

