Националният дворец на културата на 45 години

Националният дворец на културата отбелязва 45 години от създаването си. Годишнината е под патронажа на президента Илияна Йотова.



Празничната програма започва с откриването на изложбата "Боянската църква в зората на Ренесанса" в централното фоайе.

Кулминацията е тази вечер от 19:00 часа в Зала 1 на НДК. Тогава е началният час на галаконцерта "Симфония на времето", който ще събере за първи път на една сцена Лили Иванова и Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров.