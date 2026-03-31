Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост

від БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
4-годишно дете е починало в болница в Добрич, като близките му поставят под съмнение действията на медицинския екип. По случая вече е образувано досъдебно производство, а от Министерството на здравеопазването е разпоредена проверка.

От лечебното заведение съобщиха в официална позиция, че детето е било прието в „силно увредено състояние“. Според бащата обаче, детето е постъпило с висока температура и тежка дехидратация.

Иван Смолков, баща на починалото дете: „В събота около 15:00 часа го приехa в болницата – силно дехидратирано и с висока температура“.

По думите му, през вечерта медицинският екип не е успял да постави абокат на детето.

„Цяла вечер се опитваха да поставят абокат, но не успяха. Детето беше надупчено по ръцете. Не са предприети достатъчно действия“, твърди той.

Бащата заявява още, че според него не са положени достатъчно грижи за стабилизиране на състоянието.

„Оставиха го цяла нощ без адекватна терапия – без вливания, без необходимите медикаменти. Сложили са само свещички за температура, което не беше достатъчно“, каза той.

По думите му, едва в ранните часове на следващия ден лекарите са заявили, че не могат да се справят със състоянието на детето и е необходимо транспортиране до Варна.

„Казаха ни сутринта, че трябва да бъде транспортирано, но малко след това вдигна много висока температура, получи гърч и не успяха да го спасят“, допълни бащата.

Той твърди, че детето не е имало предишни заболявания.

„Беше напълно здраво дете“, заяви Смолков.

Бащата е подал жалба в прокуратурата и изрази съмнения относно обективността на предстоящата съдебномедицинска експертиза:

„Страхувам се, че ще се направят опити истината да бъде прикрита. Надявам се единствено да има справедливост.“

От болницата посочват, че са уведомили всички компетентни институции и очакват резултатите от проверките.
От прокуратурата потвърдиха, че е образувано досъдебно производство. Разследването по случая продължава.

Вижте още в прякото включване на Надежда Карапанчева


