Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина е пълно

від БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Четиринадесет деца с морбили са настанени към момента в инфекциозното отделение на МБАЛ – Бяла Слатина, като състоянието им е средно тежко, но няма животозастрашаващи случаи. Това съобщи началникът на отделението д-р Минка Велева.

Д-р Велева, началник на отделението заяви: „Децата в момента в инфекциозно отделение са 14, като 4 от тях са настанени в стая на вътрешно отделение заради недостиг на места. Всички са наши пациенти и се лекуват от нашия екип. Заболяването протича в лека до средно тежка форма. За щастие нямаме деца в много тежко, животозастрашаващо състояние.“

По думите ѝ отделението е достигнало своя капацитет, а медицинският персонал работи при сериозно натоварване.

„Имаме недостиг на сестри, част от персонала също е болен. Колегите буквално тичат между етажите, за да обслужват всички деца“, допълни тя.

Въпреки това, болницата няма да връща пациенти.

Д-р Велева уточни: „Никога не сме връщали. Ако се наложи, изчакваме да освободим легла и приемаме децата. При по-тежки случаи, особено при кърмачета, съдействаме за настаняване в болница в Плевен.“

Междувременно от Регионалната здравна инспекция във Враца съобщиха за разширяване на противоепидемичните мерки. Инспектор Иван Борисов посочи, че към момента има осем карантинирани паралелки на територията на община Бяла Слатина.

Борисов каза: „Имунизацията върви интензивно – както от страна на личните лекари, така и чрез мобилни екипи на РЗИ Враца. Предстоят нови теренни кампании за обхващане на деца, пропуснали задължителните ваксини.“

По последни данни от вчера са регистрирани шест нови случая на морбили в областта.

„Нарастващият брой случаи изисква още по-строги и ежедневни противоепидемични мерки“, подчерта той.

Според него между 60 и 70% от заболелите деца са неваксинирани.

Здравните власти и медиците апелират родителите да имунизират децата си, за да се ограничи разпространението на заразата и да се избегне допълнително натоварване на болничната система.

Вижте още в прякото включване на Мирослава Георгиева:


ТОП 24

Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор
1
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически...
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
2
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести
3
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под...
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
4
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на годината“
5
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на...
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас
6
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
4
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Общество

Каква е обстановката след наводнението в село Антоново?
Каква е обстановката след наводнението в село Антоново?
Последен ден за 5% отстъпка при подаване на данъчни декларации Последен ден за 5% отстъпка при подаване на данъчни декларации
Чете се за: 01:05 мин.
Случаите на морбили в страната са 43 Случаите на морбили в страната са 43
Чете се за: 02:05 мин.
Българският патриарх Даниил разговаря с Йерусалимския патриарх Теофил III Българският патриарх Даниил разговаря с Йерусалимския патриарх Теофил III
Чете се за: 01:50 мин.
Как ще повлияят на цените на козунаците по-скъпите горива? Как ще повлияят на цените на козунаците по-скъпите горива?
Чете се за: 02:55 мин.
Ново приключение в ефира на БНТ: В четвъртък започва сериалът "Ком-Емине" Ново приключение в ефира на БНТ: В четвъртък започва сериалът "Ком-Емине"
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който партиите подават финансовите си отчети в Сметната палата
Последен ден, в който партиите подават финансовите си отчети в...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Последен ден за 5% отстъпка при подаване на данъчни декларации Последен ден за 5% отстъпка при подаване на данъчни декларации
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Белият дом: Преговорите продължават Белият дом: Преговорите продължават
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина е пълно Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина е пълно
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Навършват се 4 години от освобождаването на Буча
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Обвиненият за катастрофата с АТВ в София застава отново пред съда
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Селин Дион се завръща на сцената
Чете се за: 00:37 мин.
По света
