Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина е пълно

Четиринадесет деца с морбили са настанени към момента в инфекциозното отделение на МБАЛ – Бяла Слатина, като състоянието им е средно тежко, но няма животозастрашаващи случаи. Това съобщи началникът на отделението д-р Минка Велева.

Д-р Велева, началник на отделението заяви: „Децата в момента в инфекциозно отделение са 14, като 4 от тях са настанени в стая на вътрешно отделение заради недостиг на места. Всички са наши пациенти и се лекуват от нашия екип. Заболяването протича в лека до средно тежка форма. За щастие нямаме деца в много тежко, животозастрашаващо състояние.“

По думите ѝ отделението е достигнало своя капацитет, а медицинският персонал работи при сериозно натоварване.

„Имаме недостиг на сестри, част от персонала също е болен. Колегите буквално тичат между етажите, за да обслужват всички деца“, допълни тя.

Въпреки това, болницата няма да връща пациенти.

Д-р Велева уточни: „Никога не сме връщали. Ако се наложи, изчакваме да освободим легла и приемаме децата. При по-тежки случаи, особено при кърмачета, съдействаме за настаняване в болница в Плевен.“

Междувременно от Регионалната здравна инспекция във Враца съобщиха за разширяване на противоепидемичните мерки. Инспектор Иван Борисов посочи, че към момента има осем карантинирани паралелки на територията на община Бяла Слатина.

Борисов каза: „Имунизацията върви интензивно – както от страна на личните лекари, така и чрез мобилни екипи на РЗИ Враца. Предстоят нови теренни кампании за обхващане на деца, пропуснали задължителните ваксини.“

По последни данни от вчера са регистрирани шест нови случая на морбили в областта.

„Нарастващият брой случаи изисква още по-строги и ежедневни противоепидемични мерки“, подчерта той.

Според него между 60 и 70% от заболелите деца са неваксинирани.

Здравните власти и медиците апелират родителите да имунизират децата си, за да се ограничи разпространението на заразата и да се избегне допълнително натоварване на болничната система.

