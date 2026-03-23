Заразените деца с морбили в Бяла Слатина не са били ваксинирани

Седем от осемте деца с морбили в Бяла Слатина не са ваксинирани. Това каза в "Денят започва" шефката на отдел "Надзор на заразните болести" в Здравното министерство. Според нея около 90% от децата у нас са имунизирани срещу морбили.

Д-р Кремена Памакова - началник отдел "Надзор на заразните болести" в Министерството на здравеопазването: "Инфекция, която изисква над 95% обхват и това е към което се стреми всяка една държава. И неслучайно всяка година всяка държава докладва до къде е стигнал нейният имунизационен обхват - регистрацията на случаите, за да знаем дали вървим към елиминация или не на това заболяване. Данните, които имаме за предходната година, че в България пак казваме, това са първоначални данни обхватът с първата доза е около 89%."