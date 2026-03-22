Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана

Чете се за: 03:35 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана, но повечето от заразените деца не са ваксинирани. Това заяви служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

Министърът обясни, че институциите вече работят на терен за ограничаване на разпространението.

„ В момента заразата е ограничена в този район. На терен в момента работят, както колегите от РЗИ, така и здравните медиатори. Ние много разчитаме на тях, за да трасират пътя на тези дечица, които са се заразили. За съжаление, повечето от тях не са ваксинирани – около 95%, само едно дете е ваксинирано, което показва занемаряването на идеята за важност от тези ваксинации. Онзи ден колега на отговорна позиция каза, че на 94% е ваксиналното покритие срещу морбили, за съжаление това не е така, то е компроментирано. Тук за да може да създадем доверие сред родителите е много важна съвестната работа на здравните медиатори“, обясни служебният здравен министър доц. Михаил Околийски.

По думите му именно ниското ваксинационно покритие създава условия за възникване на подобни огнища. Министърът коментира и възможностите за контрол от страна на здравните власти.

„Има много мерки, които мога да се вземат и те се взимат. Най-голямата, която започнахме с вас БНТ, е борбата с дезинформацията, по отношение на ваксините.“

Той подчерта, че е много важно хората да не вярват на полуистини и дезинформация, а да се ваксинират. В тази връзка посочи, че лекарите се борят за живота на 5-месечно бебе.

„ В тези семейства се ширят дезинформации, които са плод на хрумка, на системни кампании, които идват от Изтока и компроментират из основи европейската интеграция, науката.“

Във връзка с това дали няма как здравните служби да осъществяват по-голям контрол, доц. Околийски обясни, че те го правят, но има много хора, които не са здравноосигурени, което е голям проблем.

Доц. Михаил Околийски коментира, че всички новородени ще бъдат изследвани за три допълнителни редки болести.

Във връзка с случаите на менингит в Лондон, министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски коментира, че в България двете ваксини са регистрирани и налични, но не винаги се прилагат системно.

"Въпросът е, че много често ваксините ги има, както тази за HPV- тя е безплатна за момчета и момичета в най-важната възрастова група, но хората не ги практикуват,“ каза здравният министър.

От думите му стана ясно, че нивото на ваксиниране с тази ваксина е под 10%.

„Това е голяма трагедия, защото всички научни данни показват колко голям е ефектът от тази ваксина и как се спасят дни прекарани в заболяване. Призовавам всички, моите две дъщери са ваксинирани. Това спасява животи.“

Вижте целия разговор с доц. Михаил Околийски във видеото.

