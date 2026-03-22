БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Опасно съоръжение: Мост е за ремонт 6 години след изграждането му

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Регионални
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Само шест години издържа настилката на Вития мост в Русе. След зимата тя е напълно разрушена и крие риск за преминаването на хората. Въпреки протестите на русенци, съоръжението беше изградено на мястото на стария мост по европроект.

Въпреки че новият мост е модерен и скъп, хората минават с притеснение. Щампованият бетон се рони под краката им.

Малвина Колева: "Могат да се подхлъзнат хора."

Йордан Йорданов: "Точно това си коментирахме, че сме ходили на доста места и в България, и в чужбина и такава настилка не сме виждали. Освен така в домашни къщи, домашни места. Това не е за обществено място. Трябва да бъде с някакви по-хубави материали, естествени дори."

Въпреки опасната настилка, русенци продължават да идват на Вития мост, за да "заключат" любовта си с катинар върху металните парапети, част от които също изглеждат несигурни заради корозия.

Лора Николаева: "Не знам дали има все още гаранция, дали може да се поправи, но е в окаяно състояние вече."

Гаранцията обаче е изтекла.

Здравка Великова – заместник-кмет на Русе: "Тази настилка е трябвало да издържи 5 години и тя я издържала. На 6-та година обаче се е получило увреждането. От зимния период са се получили обрушвания на бетоновото покритие."

Ремонтът на Вития мост, който струва 6 милиона лева, е неизбежен.Търси се най-подходящият материал за новата настилка.

Здравка Великова: "Покритие, което да е много по-устойчиво. Дали да бъде с някакви плочи, дали с полимерно покритие, с посипка, за да предотвратим подхлъзване от Вития мост."

Добрата новина според строителните експерти е, че засега самата конструкция на моста не е компрометирана

#Вития мост #за ремонт #мост #Русе

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ