Опасно съоръжение: Мост е за ремонт 6 години след изграждането му

Само шест години издържа настилката на Вития мост в Русе. След зимата тя е напълно разрушена и крие риск за преминаването на хората. Въпреки протестите на русенци, съоръжението беше изградено на мястото на стария мост по европроект.

Въпреки че новият мост е модерен и скъп, хората минават с притеснение. Щампованият бетон се рони под краката им.

Малвина Колева: "Могат да се подхлъзнат хора." Йордан Йорданов: "Точно това си коментирахме, че сме ходили на доста места и в България, и в чужбина и такава настилка не сме виждали. Освен така в домашни къщи, домашни места. Това не е за обществено място. Трябва да бъде с някакви по-хубави материали, естествени дори."

Въпреки опасната настилка, русенци продължават да идват на Вития мост, за да "заключат" любовта си с катинар върху металните парапети, част от които също изглеждат несигурни заради корозия.

Лора Николаева: "Не знам дали има все още гаранция, дали може да се поправи, но е в окаяно състояние вече."

Гаранцията обаче е изтекла.

Здравка Великова – заместник-кмет на Русе: "Тази настилка е трябвало да издържи 5 години и тя я издържала. На 6-та година обаче се е получило увреждането. От зимния период са се получили обрушвания на бетоновото покритие."

Ремонтът на Вития мост, който струва 6 милиона лева, е неизбежен.Търси се най-подходящият материал за новата настилка.

Здравка Великова: "Покритие, което да е много по-устойчиво. Дали да бъде с някакви плочи, дали с полимерно покритие, с посипка, за да предотвратим подхлъзване от Вития мост."

Добрата новина според строителните експерти е, че засега самата конструкция на моста не е компрометирана