Местни избори във Франция: 1500 общини, сред тях и Париж, избират кметове

Втори тур на местните избори във Франция. След първия всяка избирателна листа, която премине 10, получава право да се регистрира за балотажа.



На първия тур на 15 март кметове и общински съвети бяха избрани в над 33 000 населени места във Франция. Днес местната власт избират 1 500 общини. Като с най-голям интерес се следят тези в Париж, Марсилия и Ница.

След първия тур във френската столица води социалистът Еманюел Грегоар, който се ползва с подкрепата на партиите ляво и център. На второ място се нарежда Рашида Дати, зад която застава консервативната десница. Дати вече увери, че няма да търси подкрепа от крайната десница.