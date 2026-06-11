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Косвени щети от войната в Украйна: Заплахата от дронове опразни къщи за гости в Латвия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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косвени щети войната украйна заплахата дронове опразни къщи гости латвия
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Тази къща за гости се намира в една от най-живописните области на Латвия – Латгале, известна още като Земята на сините езера. Мястото е на около 50 км от границата с Русия. Обикновено по това време на годината всички осем стаи са заети. Сега обаче желаещи да почиват там няма. Причината са дроновете, които навлизат в латвийското въздушно пространство.

Мартинс Кисценко, собственик на къща за гости: „Бяха отменени две сватбени тържества най-вече заради ситуацията със сигурността и дроновете. Обясниха ми, че не знаят дали пак няма да има въздушна тревога, че не знаят какви са правилата и т.н.“

Ситуацията ескалира през март. Оттогава латвийското въздушно пространство многократно е нарушавано. В източните области зачестиха въздушните тревоги. Според Украйна и НАТО безпилотните машини се отклоняват умишлено от руска страна. В началото на май в Резекне – един от трите големи града в Латгале, дронове поразиха неизползваемо хранилище за горива и причиниха пожар. Преди дни беше вдигнат френски изтребител, за да обезвреди дрон.

До момента никой не е пострадал, но резултатът е срив на резервациите в областта с около 85%.

Йелена Киаско, управител на туристическата асоциация в Латгале: „Ситуацията се разви много бързо от началото на май. Бих казала лавинообразно – всеки ден получаваме обаждания и съобщения за все повече отменени резервации. Става дума за групи, за училищни посещения, корпоративни клиенти, индивидуални пътувания. Отказите са най-вече от латвийски граждани.“

Вероятността да катастрофирате в Рига или по пътищата на страната е много по-голяма, отколкото дрон да ви падне на главата тук, в Латгале“, каза Киаско.

Това обаче не успокоява около 500-те малки бизнеса в областта, които са силно засегнати.

Андрис Кулбергс, министър-председател на Латвия: „Това лято, ако имам почивни дни, ще ги прекарам със семейството си в Латгале. Приканвам всички – и правителството, и обществото – да подкрепят областта. Така ще помогнем на местните, на собствениците на къщи за гости и ферми, на бизнеса. Така те ще разберат, че ни е грижа.“

Надеждите са призивите да бъдат чути, а в по-дългосрочен план – войната в Украйна да свърши и небето над Латвия отново да бъде спокойно.

#Латгале #къща за гости #НАТО #Украйна #Латвия

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