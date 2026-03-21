Съществено затопляне предстои в средата на следващата седмица, когато ще има и повече слънчеви часове.

Преди това, в близките три дни, ще се задържи ветровито и облачно, на места – с валежи.

И през нощта ще има райони с превалявания от дъжд, в планините – от сняг. Минималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат положителни, между 1° и 6°, само на места в Западна България - от минус 2° до 0°.

И в неделния ден ще преобладава облачно време, на места с валежи. Временно намаление на облачността ще има в следобедните часове над югозападните райони, където температурите ще достигнат до около 14°. В останалата част от страната се очакват максимални стойности от 7° до 11°, в София - около 8°.

Ще духа умерен, в Източна България и на морския бряг - временно силен вятър от север-североизток.

И по Черноморието ще вали, по-интензивно по южното крайбрежие.Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°.

В планините ще остане много ветровито, с временно силен североизточен вятър. Ще бъде облачно, с валежи предимно от сняг. Максималните температури в курортите ще бъдат около и малко под нулата.

Времето в Европа ще бъде динамично.

Съществено затопляне предстои утре на Пиренеите, където ще продължи да вали само в южните райони, с тенденция към спиране. Интензивни валежи от дъжд се очакват в Южна Франция. Ще вали и в Италия, както и в много райони от Балканите, а в източните части от полуострова ще остане и ветровито.

И у нас, и в понеделник, и във вторник, ще продължи да духа умерен, в източните райони - временно силен североизточен вятър. В по-голямата част от страната ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, в планините – от сняг. Температурите ще останат без съществена промяна. В сряда ще има повече слънчеви часове и по-малко райони с валежи.

Ще започне повишение на максималните температури, по-съществено в четвъртък, когато обаче минималните слабо ще се понижат.