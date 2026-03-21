БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Когато климатът изчезне от новините: Как дезинформацията...
Чете се за: 13:00 мин.
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и...
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съществено затопляне предстои в средата на следващата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съществено затопляне предстои в средата на следващата седмица, когато ще има и повече слънчеви часове.

Преди това, в близките три дни, ще се задържи ветровито и облачно, на места – с валежи.

И през нощта ще има райони с превалявания от дъжд, в планините – от сняг. Минималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат положителни, между 1° и 6°, само на места в Западна България - от минус 2° до 0°.

И в неделния ден ще преобладава облачно време, на места с валежи. Временно намаление на облачността ще има в следобедните часове над югозападните райони, където температурите ще достигнат до около 14°. В останалата част от страната се очакват максимални стойности от 7° до 11°, в София - около 8°.

Ще духа умерен, в Източна България и на морския бряг - временно силен вятър от север-североизток.

И по Черноморието ще вали, по-интензивно по южното крайбрежие.Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°.

В планините ще остане много ветровито, с временно силен североизточен вятър. Ще бъде облачно, с валежи предимно от сняг. Максималните температури в курортите ще бъдат около и малко под нулата.

Времето в Европа ще бъде динамично.

Съществено затопляне предстои утре на Пиренеите, където ще продължи да вали само в южните райони, с тенденция към спиране. Интензивни валежи от дъжд се очакват в Южна Франция. Ще вали и в Италия, както и в много райони от Балканите, а в източните части от полуострова ще остане и ветровито.

И у нас, и в понеделник, и във вторник, ще продължи да духа умерен, в източните райони - временно силен североизточен вятър. В по-голямата част от страната ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, в планините – от сняг. Температурите ще останат без съществена промяна. В сряда ще има повече слънчеви часове и по-малко райони с валежи.

Ще започне повишение на максималните температури, по-съществено в четвъртък, когато обаче минималните слабо ще се понижат.

#прогнозата за времето #времето #затопляне #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
1
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в зала в Торун
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
3
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
4
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки...
Гледайте финалите на Световната купа по сноуборд във Винтерберг пряко по БНТ 3
5
Гледайте финалите на Световната купа по сноуборд във Винтерберг...
Френският е четвъртият най-използван език в света
6
Френският е четвъртият най-използван език в света

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Още от: Времето

Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
С превалявания и през почивните дни С превалявания и през почивните дни
Чете се за: 02:00 мин.
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
7958
Чете се за: 02:35 мин.
С какви температури посрещаме астрономическата пролет С какви температури посрещаме астрономическата пролет
Чете се за: 02:27 мин.
Валежи от дъжд и през почивните дни Валежи от дъжд и през почивните дни
Чете се за: 01:42 мин.
Ветровито и хладно време, с валежи от дъжд през следващите дни Ветровито и хладно време, с валежи от дъжд през следващите дни
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Когато климатът изчезне от новините: Как дезинформацията печели?
Когато климатът изчезне от новините: Как дезинформацията печели?
Чете се за: 13:00 мин.
Общество
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия
Чете се за: 06:20 мин.
По света
В Чехия се състояха най-големите антиправителствени протести от 2019 г. насам В Чехия се състояха най-големите антиправителствени протести от 2019 г. насам
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Войните пренареждат ваканциите: Българите избират Европа пред...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Следите от климатичните промени: Германия се сбогува с последния си...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Отново работа от вкъщи? Предлагат се мерки за овладяване на...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ