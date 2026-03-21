МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Войните пренареждат ваканциите: Българите избират Европа пред далечните дестинации

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
У нас
Геополитическата обстановка промени плановете за почивка на българските туристи. За Великден най-предпочитани са класическите екскурзии в Европа – като Италия и Испания. От бранша очакват поскъпване на туристическите пакети заради по-високите цени на горивата, а оттам и на самолетните билети.

В туристическа агенция в Русе телефоните не спират да звънят, хората търсят достоверна информация до къде е безопасно да летят и как могат да променят резервациите си.

Изабелла Лориева, собственик на туристическа агенция: "Има отлив за Дубай, за Малдиви, ситуацията с пътуванията до Бали, до Австралия са по-сложни, поради това, че трябва да има стоп в Катар и търсим варианти."

Страхът от разширяване на конфликта в Близкия изток кара Теменужка Йончева да промени плановете си в последния момент.

Теменужка Йончева: "Дъщеря ми е точно в средата на конфликта в момента, в Обединените Арабски емирства. Единият ден е спокойно, на другия ден има някакви отломки, които падат от прихванати ракети. По принцип ходя поне два пъти в годината. Няма да пътувам на този етап."

Агенциите пренасочват туристите към по-спокойни дестинации в Европа и правят всичко възможно да няма ощетени с направени вече резервации.

Изабелла Лориева, собственик на туристическа агенция: "Работата на туроператора е всички услуги по самата верига, той да се чуе с всички и да се възстановят колкото се може повече пари или цялата сума, зависи наистина от самата ситуация."

Йордан Йорданов: "Бихме отложили такива по-далечни дестинации. Бихме си отпочинали на нашето Черноморие или евентуално ние в Русе обичаме да си ходим в Румъния, там също много хубави места има."

От бранша засега не се наемат да прогнозират с колко ще се увеличат цените на туристическите пакети.

Изабелла Лориева, собственик на туристическа агенция: "Ако сте закупили даден пакет, е възможно седмица преди отпътуване, ако има драстично увеличаване на горивата, да се иска допълнителна такса."

Причината е, че авиокомпаниите променят маршрутите си заради зоните на напрежение около Израел и Иран и самолетите летят по-дълго до далечните дестинации, което означава повече разходи за гориво.

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
4
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе
5
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
6
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
5
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

България поиска помощ от ЕК за борба срещу дезинформацията
Добрият пример: 150 нови тоалета за абитуриенти от семейства в затруднено положение са предоставени от анонимен дарител Добрият пример: 150 нови тоалета за абитуриенти от семейства в затруднено положение са предоставени от анонимен дарител
Чете се за: 03:05 мин.
Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево и са го върнали на собственичката Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево и са го върнали на собственичката
Чете се за: 00:50 мин.
Слънчоглед от Аржентина с пестициди 4 пъти над нормите откриха от БАБХ Слънчоглед от Аржентина с пестициди 4 пъти над нормите откриха от БАБХ
Чете се за: 01:22 мин.
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
12275
Чете се за: 03:12 мин.
44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот 44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
Чете се за: 02:17 мин.

МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток,...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ) Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия" Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Щастлива развръзка: Откриха четирима младежи, затънали с автомобил...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
