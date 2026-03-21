Войните пренареждат ваканциите: Българите избират Европа пред далечните дестинации

Геополитическата обстановка промени плановете за почивка на българските туристи. За Великден най-предпочитани са класическите екскурзии в Европа – като Италия и Испания. От бранша очакват поскъпване на туристическите пакети заради по-високите цени на горивата, а оттам и на самолетните билети.

В туристическа агенция в Русе телефоните не спират да звънят, хората търсят достоверна информация до къде е безопасно да летят и как могат да променят резервациите си.

Изабелла Лориева, собственик на туристическа агенция: "Има отлив за Дубай, за Малдиви, ситуацията с пътуванията до Бали, до Австралия са по-сложни, поради това, че трябва да има стоп в Катар и търсим варианти."

Страхът от разширяване на конфликта в Близкия изток кара Теменужка Йончева да промени плановете си в последния момент.

Теменужка Йончева: "Дъщеря ми е точно в средата на конфликта в момента, в Обединените Арабски емирства. Единият ден е спокойно, на другия ден има някакви отломки, които падат от прихванати ракети. По принцип ходя поне два пъти в годината. Няма да пътувам на този етап."

Агенциите пренасочват туристите към по-спокойни дестинации в Европа и правят всичко възможно да няма ощетени с направени вече резервации.

Изабелла Лориева, собственик на туристическа агенция: "Работата на туроператора е всички услуги по самата верига, той да се чуе с всички и да се възстановят колкото се може повече пари или цялата сума, зависи наистина от самата ситуация."

Йордан Йорданов: "Бихме отложили такива по-далечни дестинации. Бихме си отпочинали на нашето Черноморие или евентуално ние в Русе обичаме да си ходим в Румъния, там също много хубави места има."

От бранша засега не се наемат да прогнозират с колко ще се увеличат цените на туристическите пакети.

Изабелла Лориева, собственик на туристическа агенция: "Ако сте закупили даден пакет, е възможно седмица преди отпътуване, ако има драстично увеличаване на горивата, да се иска допълнителна такса."

Причината е, че авиокомпаниите променят маршрутите си заради зоните на напрежение около Израел и Иран и самолетите летят по-дълго до далечните дестинации, което означава повече разходи за гориво.