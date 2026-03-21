Случаи на менингит притесняват Великобритания: Какви са симптомите и има ли риск за България?

Обединеното кралство е изправено пред безпрецедентна епидемия от менингит тип Б. Два са и смъртните случаи. Основното огнище на заболяването е в графство Кент. Започна масова ваксинация на студентите. Какви са симптомите на заболяването, начините на предаване на заразата и имунизационния календар?

Няма причина за паника, обясни в предаването "Говори сега" проф. Аспарух Илиев, който работи в лаборатория за изследване на мозъка в университета "Фрибург" в Швейцария.

"Менингит тип Б се предизвиква от бактерии – от бактерията Neisseria meningitidis. Това е един от най-честите причинители на този тип заболяване. Менингитът е възпаление, т.е. инфекция на обвивките на мозъка. Нашият мозък има едни меки ципи, които го покриват, и по принцип тази част на мозъка е абсолютно стерилна – в нея няма нито вируси, нито бактерии. Но когато бактерии като Neisseria meningokoka, които обикновено се намират в гърлото и носа ни, проникнат до мозъка, те имат тази способност и предизвикат много тежко възпаление. Засягат са не само обвивките, но и повърхността на мозъка, което често води до смърт, а при преболедували пациенти може да доведе и до трайни усложнения – нарушения в слуха, когнитивни нарушения и др. Но това е рядко заболяване – не е нещо, което в момента трябва да ни притеснява."

Според проф. Илиев във Великобритания има и медийно преекспониране по темата. Той обясни какви са симптомите на инфекцията:

"Ежегодно в почти всяка държава има единични случаи от менингококи. Дори в България, в София, преди няколко години имахме такива случаи. Да, неприятно заболяване е и има доста драматични симптоми. Започва с много висока температура, главоболие и схванат врат. Много характерно е, че пациентите не могат да си навеждат главата напред, защото възпалението на мозъка води до силна болка при навеждане. Наблюдават се още общо неразположение, гадене, повръщане, а при деца – отпадналост, отнесеност и неадекватни реакции. Заболяването протича тежко, но хубавото е, че не е често. Не толкова, че да ни притеснява в момента."

Във Великобритания студентите са се заразили, след като са пушели от едни и същи вейпове.

"Последните дни видях много коментари в социалните мрежи – хора, притеснени търсят ваксина срещу менингококи тип Б. В България в момента няма никаква опасност за хората, дори за връщащи се от Великобритания, ако не са били в конкретното място в Кент и в контакт с болни. Рискът е много малък. Бактериите се предават трудно от човек на човек – необходим е много близък контакт. В случая във Великобритания става дума за студенти от нощен клуб, които са използвали общи вейпове – именно така се предават бактериите. Обикновено менингококите засягат малки групи от хора – детски градини, училищни класове, студенти в клуб, старчески домове. Много рядко предизвикват големи епидемии."

Лечението трябва да започне бързо – с антибиотици, тъй като причинителят е бактерия, подчерта проф. Илиев.

"Пациентите често са в тежко състояние и изискват допълнителна терапия. Важно е да има добра информация и контрол върху контактните лица. Например близките на болните получават профилактично антибиотик. Но никой не трябва да приема антибиотик превантивно без нужда. Дори хора, които са в други части на Великобритания, нямат причина за притеснение. Става дума за локално огнище."

Вижте целия разговор във видеото.