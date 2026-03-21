МВР наложи глоба на Бербатов за неправилно съхранение на личното му оръжие

МВР наложи глоба на Димитър Бербатов за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това съобщи във Фейсбук и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, който е публикувал и снимка, на която двамата разговарят.

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички. Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия", отбелязва Кандев.

Наложена е глоба в максималния размер.