МВР наложи глоба на Бербатов за неправилно съхранение на личното му оръжие

МВР наложи глоба на Димитър Бербатов за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това съобщи във Фейсбук и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, който е публикувал и снимка, на която двамата разговарят.

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички. Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия", отбелязва Кандев.

Наложена е глоба в максималния размер.

"Правилата важат за всички. Още по-важно е обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят.
Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си", пише още в публикацията си Кандев.

#неправилно съхранение на оръжие #глоба #Димитър Бербатов

