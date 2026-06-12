Учение на специалните сили със зрелищни демонстрации на летище "Чешнегирово" (СНИМКИ)

Атаки с дронове, въздушен десант и обезвреждане на нарушители с блокади на автомобили и обучени кучета демонстрираха силите за специални операции на летище „Чешнегирово“. Тренировъчните мисии бяха част от програмата на учението „Stealth dagger -2026“, в което участват и партньори от Великобритания, Румъния, както и специализирани полицейски сили към МВР.

Задачите са разработени на базата на реалистични сценарии и поуките от военните конфликти в момента – обясниха от специалните сили. И показаха как в координация между екипи от различни националности може да се противдейства ефективно на хибридни заплахи.