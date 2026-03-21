Лаура Пировано спечели малкия Кристален глобус в спускането

bnt avatar logo от БНТ
Италианката записа трета поредна победа през март.

Лаура Пировано
Снимка: БТА
Италианката Лаура Пировано спечели последното спускане за сезона в Лилехамер и си осигури малкия Кристален глобус в дисциплината за Световната купа при жените.

28-годишната състезателка поднесе изненада, като записа трета поредна победа през март – единствените ѝ качвания на подиума в кариерата досега. Тя триумфира с време 1:30.85 минути, изпреварвайки с малко олимпийската шампионка Брийзи Джонсън (САЩ) и германката Кира Вайдле-Винкелман.

В крайното класиране на спускането Пировано събра 536 точки и завърши пред Ема Айхер и Джонсън.

В генералното подреждане за Световната купа води Микаела Шифрин с 1286 точки, следвана от Айхер и Камий Раст. Американката не стартира в спускането, но ще участва в оставащите три състезания от сезона, в опит да спечели шеста титла.

#Лаура Пировано #Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26

