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Малена Замфирова пожела успех на Иван Иванов преди наградите "Пьтър Нуровски"

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Спорт
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Замфирова е носител на наградата в зимното издание, а Иванов влезе в топ 6 на лятното издание.

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Снимка: БТА

Сноубордистката Малена Замфирова пожела успех на тенисиста Иван Иванов преди участието му в наградите „Пьотър Нуровски“ за най-добър млад спортист в Европа. Замфирова е носител на наградата в зимното издание, а Иванов влезе в топ 6 на лятното издание. За първи път в историята двама български спортисти попадат сред финалистите в турнира, информират от Българския олимпийски комитет.

Не се познаваме лично, но знам колко комплексен спорт е тениса и колко трудно се успява в него“, коментира Малена Замфирова в своето обръщение.

Гласуването за най-добрите млади спортисти ще се проведе по време на 55-ата Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща, която се открива утре. На нея ще участват председателят на БОК Весела Лечева и генералният секретар Данаил Димов.

Председателят на МОК Кърсти Ковънтри също ще присъства на Общото събрание, където ще произнесе първата си реч пред европейското олимпийско семейство след избирането й за председател на Международния олимпийски комитет през 2025 г.

Асамблеята ще направи преглед на работата, извършена в рамките на ЕОК през последните 12 месеца. Специална сесия, посветена на Истанбул 2027, ще бъде част от програмата в първия ден, тъй като Европейските игри навлизат в последната фаза на подготовката си, като остава по-малко от година до тяхното начало. Председателят на Координационната комисия на ЕОК Михай Ковалиу и Организационният комитет на Истанбул 2027 ще представят актуална информация.

Делегатите ще получат също така актуална информация за двата Европейски младежки олимпийски фестивала (EYOF), насрочени за 2027 г. – Зимния EYOF в Брашов, Румъния, и Летния EYOF в Линяно Сабиадоро, Италия – след което ще последва връчването на Ордена за заслуги на ЕОК.

#Пьотр Наумовски #Малена Замфирова #Иван Иванов тенис

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