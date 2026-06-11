Българският етап на Тур дьо Франс ще се проведе на 5 юли

Град Пещера за втора поредна година ще бъде домакин на 5 юли на българския етап на Тур дьо Франс (L’Etape BULGARIA by Tour de France). Най-престижното международно колоездачно събитие за любители е част от световната серия L’Etape Series by Tour de France, която се провежда в 26 страни по света, съобщиха организаторите.

Очаква се в надпреварата у нас да стартират повече от 1000 участници от България и представители на 14 държави, които ще премерят сили по живописните маршрути в района на Пещера, язовир Батак и град Батак в Западните Родопи. Събитието е планирано да се състои в уикенда на 4 и 5 юли, като основните състезателни дистанции ще бъдат в неделя, на 5 юли, с начален час 8.30.

Онлайн регистрацията за Българския етап ще е отворена само още 10 дни - до 21 юни. Възможност за регистрация има и на място преди състезанието, на 3 и 4 юли, но при различни условия. Повече информация е публикувана в уеб сайта на състезанието https://bulgaria.letapeseries.com/registration

Българският етап на Тур де Франс е масова любителска колоездачна надпревара по правилата на колоездачната Обиколка на Франция за професионалисти и e насочена към всички, които обичат колоезденето, както и към големите фенове на Тура, следващи неизменно всяко лято колоната и следящи изявите на най-силните шосейни колоездачи в света.

Четвъртото издание на българския етап от Тура запазва всички атрактивни активности, които привличат всяко лято хиляди приятели на колоезденето в Родопите. В събота, на 4 юли, са предвидени подгряващите събития преди големия старт, като през деня участниците ще има възможност да посетят Музея на Tour de France, се снимат с Диди ( Дяволът, който обикаля всеки етап на Tour de France) и нахъсва състезатели да дават по добри резултати, подкрепят и децата си в Детското състезание в централната част на града, покарат заедно със семейството си (ще се проведе Семейно каране без състезателен характер по затворен за движение маршрут по улиците на гр. Пещера), да се включат в събитията на партньорите в изграденото Селище на събитието.

В неделя, на 5 юли сутринта, участниците ще бъдат подредени на стартовата решетка в неутрален старт като при професионалистите, състезателите ще дефилират по улиците на Пещера и след преминаване на 4 км из града, флаг и летящ старт ще дадат началото на същинската надпревара.

L’Etape BULGARIA ще предложи на участниците два състезателни маршрута с различна дължина и трудност. Колоездачите от начинаещи до опитни ветерани ще могат изберат едно от двете специално категоризирани трасета със съответната дължина от 58 км и 112 км в зависимост от спортната си форма. Информация с карта и подробности са достъпни за разглеждане в сайта на състезанието https://bulgaria.letapeseries.com/

Победители ще бъдат излъчени в четири възрастови категории при мъжете и жените. Всички маршрути ще тръгват от центъра на град Пещера и се насочват на запад към язовир Батак в живописните Родопи, карането ще се извършва по затворени за автомобилно движение пътища, както е по време на едно професионално състезание. Най-високата точка, която ще достигнат колоездачите е 1350 м надморска височина при курорта Свети Константин, след което ще продължат по панорамния път на язовир Батак и ще се спуснат в дефилето през град Батак до изходната точка в град Пещера.

Първите трима при мъжете и при жените в генералното класиране от дългата дистанция на българския етап от Тур де Франс 2026 ще получат безплатно участие заедно с шампионите от останалите подобни надпревари в цял свят в „кулминационното“ L'Etape du Tour 2027 във Франция, което ще се проведе по един от оригиналните етапи на Tour de France за следващия сезон. Информация за този етап ще бъде обявена по-късно през годината при представянето на маршрута на класическия Тур във Франция за следващото лято. Същевременно всички регистрирали се участници в L’Etape Bulgaria 2026, заедно с участниците от останалите страни в цял свят, ще могат да се регистрират с предимство за този L'Etape du Tour през 2027 г.

„За втора поредна година трасето на колоездачите е изцяло по асфалт, по много добре поддържани пътища, които в деня на събитието ще бъдат отцепени за движение само на участниците. Сега очакваме над 1000 на старт, тъй като домакините от Пещера предлагат отлични условия и отлична, незабравима атмосфера за всички пристигнали за колоездачния празник в региона,“ заяви Даниел Дуков, организатор на събитието.

Домакините от Пещера изтъкват факта, че за тях е чест градът да приветства отново участниците в подобно престижно и значимо събитие: „Пещера и околностите са регион, който предлага много възможности за запознаване с емблематични обекти, а Общинското ръководство ще съдейства всячески за добрата организация на поредното издание на Българския етап от Тура“.

„Много сме доволни от начина, по който България се присъедини към останалите 25 държави, организиращи събитието. Убедени сме в успеха на Българския етап от Тура и това лято,“ се казва в посланието на мениджърите на проекта L’Etape by Tour de France.

Целта на този формат е популяризиране на спорта, бранда, региона и България като прекрасна дестинация за туризъм и отлично място за колоездене.