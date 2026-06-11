Стефани Стоева и Габриела Стоева са на четвъртфинал на двойки на турнир по бадминтон в Сидни

Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Сидни (Австралия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема, спечелиха лесно срещу американките Одри Чан и Джазмин Йънг (САЩ) с 21:17, 21:9 за 39 минути.

Вчера сестрите надделяха над квалификантките Приска Кустиади и Морийн Клариса Виджая (Австралия).

В спор за място на полуфиналите и сигурен медал от турнира Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят утре срещу петите поставени Рейчъл Алеся Роуз и Феби Сетианингрум (Индонезия).