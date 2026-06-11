Петър Стойчев: Трябва да направим всичко възможно големи имена да представляват България на спортни форуми

Ние трябва да направим всичко възможно големи имена да представляват България на големи спортни форуми, каза председателят на Комисията по младежта и спорта и народен представител от "Прогресивна България" Петър Стойчев в кулоарите на парламента. Не може да си позволим Нургюл да пропусне този форум, посочи той.

Повод за коментара му е вчерашната публикация във Фейсбук на българската шахматистка Нургюл Салимова, която заяви, че България рискува да загуби както нея, така и останалите си шахматни таланти.

Нейните думи са във връзка с приближаващото наказание от Международната шахматна федерация (ФИДЕ), която от 1 юли няма да допуска български състезатели и няма да признава рейтинговите турнири, организирани в България, заради продължаващия казус с лицензирането в българския шахмат. ФИДЕ признава за легитимна единствено Българската спортна шахматна федерация, която е и неин член. В същото време обаче лицензът за спорта шахмат в България се държи Българска федерация по шахмат 2022. Държавата към момента не е предприела никакви конкретни мерки, въпреки че предупреждение за предстоящото наказание има още от края на миналата година. Салимова посочва в публикацията си, че в момента не знае дали България ще участва на Шахматната олимпиада през септември.

Това е дълъг проблем, който е налице от 2013 г. в българския шахмат. Имаше период с пет федерации, не само с две, коментира Стойчев.

Той обясни, че има федерация, която притежава национален лиценз да администрира спорта на територията на републиката, както и друга федерация, която притежава международния лиценз да представлява България на международните състезания. Този проблем е вече почти 13 години на дневен ред и не само в българския шах, а и в българските щанги и в много други спортни структури, заяви той.

Трябва навярно да ревизираме Закона за физическото възпитание и спорта , защото там има пропуски, които трябва да бъдат обсъдени на експертно ниво, посочи Стойчев.

Ще бъде анализирана ситуацията, ще получим цялата информация и възможностите, които са на дневен ред, коментира още Петър Стойчев и допълни, че е „крайно време шахматните хора да си стиснат ръцете и това его, което имат федерациите, да бъде поне малко намалено ,защото страдат децата, които идват отдолу“.