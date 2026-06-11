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Петър Стойчев: Трябва да направим всичко възможно големи имена да представляват България на спортни форуми

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
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Петър Стойчев

Ние трябва да направим всичко възможно големи имена да представляват България на големи спортни форуми, каза председателят на Комисията по младежта и спорта и народен представител от "Прогресивна България" Петър Стойчев в кулоарите на парламента. Не може да си позволим Нургюл да пропусне този форум, посочи той.

Повод за коментара му е вчерашната публикация във Фейсбук на българската шахматистка Нургюл Салимова, която заяви, че България рискува да загуби както нея, така и останалите си шахматни таланти.

Нейните думи са във връзка с приближаващото наказание от Международната шахматна федерация (ФИДЕ), която от 1 юли няма да допуска български състезатели и няма да признава рейтинговите турнири, организирани в България, заради продължаващия казус с лицензирането в българския шахмат. ФИДЕ признава за легитимна единствено Българската спортна шахматна федерация, която е и неин член. В същото време обаче лицензът за спорта шахмат в България се държи Българска федерация по шахмат 2022. Държавата към момента не е предприела никакви конкретни мерки, въпреки че предупреждение за предстоящото наказание има още от края на миналата година. Салимова посочва в публикацията си, че в момента не знае дали България ще участва на Шахматната олимпиада през септември.

Това е дълъг проблем, който е налице от 2013 г. в българския шахмат. Имаше период с пет федерации, не само с две, коментира Стойчев.

Той обясни, че има федерация, която притежава национален лиценз да администрира спорта на територията на републиката, както и друга федерация, която притежава международния лиценз да представлява България на международните състезания. Този проблем е вече почти 13 години на дневен ред и не само в българския шах, а и в българските щанги и в много други спортни структури, заяви той.

Трябва навярно да ревизираме Закона за физическото възпитание и спорта , защото там има пропуски, които трябва да бъдат обсъдени на експертно ниво, посочи Стойчев.

Ще бъде анализирана ситуацията, ще получим цялата информация и възможностите, които са на дневен ред, коментира още Петър Стойчев и допълни, че е „крайно време шахматните хора да си стиснат ръцете и това его, което имат федерациите, да бъде поне малко намалено ,защото страдат децата, които идват отдолу“.

#Нургюл Салимова #Петър Стойчев

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