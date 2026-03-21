ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия проток

война петрол иран призова държавите сдържаност около ормузкия проток
Снимка: АП/БТА
България, като страна която не участва във военните действия на САЩ и Израел срещу иранския режим, се асоциира с общото заявление на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Япония и Канада относно Ормузкия проток, направено на 19 март 2026 г., съобщиха от МВнР.

"Присъединяваме се към заявената позиция, в която се осъждат скорошните нападения над невъоръжени търговски плавателни съдове в Залива, както и срещу цивилна инфраструктура, включително петролни и газови съоръжения, което на практика доведе до затварянето на Ормузкия проток. В този контекст, изразяваме нашата дълбока загриженост за нарастващия конфликт и призоваваме да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток. Сигурността на моретата и свободата на корабоплаване е от ползва за всички страни, включително Република България", подчертават в позицията си от МВнР.

Външно привества готовността на съюзническите държави, автори на заявлението, да допринесат с подходящи мерки за осигуряването на безопасно преминаване през Ормузкия проток, както и решението на Международната агенция по енергетика да стабилизира енергийните пазари чрез стратегическо отпускане на петролни запаси и други мерки.

