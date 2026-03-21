Отново работа от вкъщи? Предлагат се мерки за овладяване на енергийната криза

За да бъде овладяна енергийната криза, Международната агенция по енергетика призова правителствата да насърчат работата от вкъщи, както и да се намали скоростта на шофиране по магистралите.

Сред препоръчаните мерки са също - въвеждане на по-евтин или безплатен обществен транспорт и ограничаване пътуването със самолети. По оценки на агенцията светът е "изправен пред най-голямата заплаха от енергийна сигурност в света".

Много азиатски държави вече въведоха мерки за ограничаване на потреблението. В Бангладеш климатиците не могат да охлаждат под 25 градуса. Пакистан и Филипините въведоха 4-дневна работна седмица. В някои страни училищата и университетите работят с намалено работно време.