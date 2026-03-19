С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи до над 110 долара за барел

Нестихващата война в Близкия изток доведе до най-голямото поскъпване на цената на европейския природен газ от началото на ескалацията.

Синьото гориво в Европа се покачи с 30% и вече е над 70 евро за мегават час. Скок и на цената на петрола - с 4% поскъпна най-популярният сорт Брент и така барел черно злато днес се продава за над 110 долара. Поводът за скока е размяна на удари срещу газови и петролни съоръжения. Техеран атакува енергийна инфраструктура в Катар, Кувейт и Саудитска Арабия в отговор на вчерашните израелски удари срещу ключовото за Иран газово находище "Южен Парс". Доналд Тръмп заплаши с пълно унищожение на газохранилището, ако ударите не спрат.

Израелските военновъздушни сили нанасят серия от удари по ирански газови съоръжения в южната част на страната. Сред тях и газовото меганаходище "Южен Парс". Разположеното в Персийския залив съоръжение се експлоатира съвместно от Иран и Катар и осигурява около 70% от необходимите на Ислямската република количества газ.

Техеран обеща да отмъсти.

Ебрахим Золфагари, говорител на иранските въоръжени сили: "Това е предупреждение към отговорните за нападенията срещу иранската петролна и енергийна инфраструктура - ще подпалим и изпепелим вашите петролни и газови хранилища при първа възможност."

Отговорът не закъсня - Иран атакува катарската газова рафинерия "Рас Лафан". Избухнал е голям пожар, който по-късно беше потушен. Катар съобщава, че са прехванати четири други балистични ракети.

Доналд Тръмп заяви, че Израел не се е съветвал с Вашингтон преди ударите срещу "Южен Парс". Предупреди Иран, че ако атаките срещу Персийския залив продължат, ще последват сериозни последствия.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не знаехме нищо за това нападение, а Катар не е замесен под каквато и да е форма. За съжаление Иран или не знае, или не се интересува и напълно неоправдано атакува катарско съоръжение за втечнен газ. Израел няма да извършва повече нападения по изключително важния и ценен "Южен Парс". Но ако Иран не прояви мъдрост и продължи да напада невинни - в случая Катар, с или без съгласието на Израел ще взривим цялото газохранилище "Южен Парс".

Иранските сили изстреляха ракети и срещу Кувейт и Саудитска Арабия, където се наложи да бъде затворено единственото пристанище, от което в момента кралството изнася петрол. Поражения са нанесени и на петролна рафинерия.

Принц Файсал бин Фахран ал Сауд, външен министър на Саудитска Арабия: "Това е ясен сигнал, че Иран не вярва в дипломацията. Опитва се да оказва натиск върху съседите си. Нека бъде ясно - този подход няма да проработи. Запазваме си правото да предприемем съответните военни действия."

От иранската революционна гвардия издадоха предупежение за евакуация на петролни обекти в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар.