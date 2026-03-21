БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Премиерата на спектакъла „Гордост и предразсъдъци“ е тази вечер

Миглена Стойчева от Миглена Стойчева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дългоочаквано събитие за Националния балет. Тази вечер трупата ще представи премиерата на спектакъла „Гордост и предразсъдъци“ на хореографа Лео Муич. Билетите за всички премиерни дати бяха разпродадени преди седмици.

Още с първия си спектакъл на „Анна Каренина“ Лео Муич доказа, че знае как да направи от балета хит. Повтори успеха си с балетната версия на романа „Великият Гетсби“ и сега очакванията към третата му премиера в София са космически.

Лео Муич: „Това е най-големият балет, който съм поставял досега. Това е огромен балет. Мисля, че има 65 танцьори на сцената едновременно, ако трябва да съм честен, мисля, че публиката ще трябва да дойде повече от веднъж, за да възприеме всичко. Това е книга, в която никой не умира, просто героите искат да сключат брак. Затова груповите сцени са много важни, защото тук групата е тази, която носи историята и превежда солистите през сюжета.“

Лео Муич е много взискателен творец, но признава, че Софийската опера има цели три световни примабалерини – Марта Петкова, Катерина Петрова и Боряна Петрова. Точно на техния талант може би се дължи и изборът му на литературна история, която да разкаже с този балет.

Марта Петкова: „Чрез него открих един нов почерк, открих, че няма лимит в нашето изкуство, че може да искаш винаги повече и че хореографът може да ти даде хиляди възможности.“

Фредерико Пинто ще се превъплъти в ролята на скования и мрачен мистър Дарси. Първоначално не бил сигурен, че идеята му допада, но сега е уверен, че и този балет ще пожъне успех.

Фредерико Пинто: „Мисля, че успехът на този спектакъл се крие в послание, което носи, посланието - никога да не съдиш преди да се опиташ да разбереш гледната точка на другия човек.“

Трупата на Националния балет чака премиерните представления с вълнение, а артистите са убедени, че новият спектакъл ще спечели сърцата на публиката, така както вече е покорил сърцата на танцьорите.

#Гордост и предразсъдъци #балет #спектакъл

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ