Парламентарни избори в Словения - накъде ще поеме страната след вота?

Днес се провеждат парламентарни избори в Словения. 17 партии и коалиции се борят за 90 мандата.



Големият сблъсък е между либералният министър-председател Роберт Голоб и неговата партия "Движение Свобода", и популистът и привърженик на Доналд Тръмп Янез Янша, лидер на "Словенската демократическа партия". Предизборната кампания беше белязана от сигнали за чуждестранна намеса в изборния процес.

Появиха се твърдения, че представители на израелска частна разузнавателна фирма са посещавали Словения и са разговаряли с опозиционната "Словенска демократическа партия".

Според проучванията нито една от двете водещи партии няма да спечели мнозинство в парламента, а изходът от вота ще се реши от по-малките коалиции.