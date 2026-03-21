Иранска ракета порази сграда в израелския град Димона, ранени са десетки

Иранска ракета порази сграда в израелския град Димона – дом на ядрените проучвания на страната.

Броят на хоспитализираните вследствие на удара е 39.

10-годишно момче е със сериозни наранявания от шрапнел, останалите са с леки наранявания. Балистичната ракета е причинила щети по няколко жилищни сгради. Няма данни за щети по ядрения център в града, който се намира в пустинята Негев. Израелската армия заяви, че не е отговорна за днешните удари по иранския център за ядрени изследвания Натанз.