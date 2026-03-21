Александра Начева: Мечтаех за такова завръщане, още не мога да го осъзная

Александра Начева не скри емоциите си след силното си представяне във финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, където завърши осма с 14.05 метра.

"Още не мога да го осъзная. За такова завръщане си мечтаех. За първи път от много години постигнах това, за което дойдох на това състезание. Много съм щастлива“, сподели българката след финала.

Тя подчерта, че резултатът е не само най-добрият ѝ за сезона, но и личен рекорд в зала.

"Това ми е личен резултат в зала за цялата ми кариера. Бях готова за още по-добър резултат, но съм доволна. Най-важното е, че успях да се докажа“, добави Начева.

Лекоатлетката коментира и промяната в поведението си по време на състезанието, която бе отчетена и от коментаторите.

"Нямам представа как съм изглеждала отстрани, но явно съм пораснала. След толкова проблеми и пауза, вече съм готова да бъда сред най-добрите и да се боря с тях. Исках да покажа, че съм заплаха“, каза тя.

Начева разкри и интересни детайли около подготовката си, включително работата със своя треньор Георги Помашки.

"Това беше малко рисков ход, но и нещо като психологическа атака към конкурентките. Много съм благодарна за помощта през последните седмици. И двамата треньори дадоха всичко от себе си“, обясни тя.

В края на разговора българката отправи и послание към съотборниците си.

"Поздравявам всички български атлети, които дадоха всичко от себе си. Пожелавам успех на Божидар утре – всички ще стискаме палци“, завърши Александра Начева.

Вижте цялото интервю с лекоатлетката ни във видеото!