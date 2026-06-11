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Комисия за българите в чужбина: Изслушаха външния министър за случая с Ива Михайлова от Кочани

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: МВнР
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Случаят Ива Михайлова от Кочани, който "По света и у нас" разказа в репортаж, влезе и в парламента. Пред комисията за българите извън страната външният министър Велислава Петрова съобщи, че с колегата си Тимчо Муцунски е обсъдила възможностите за лечение на момичето.

Ден след срещата на външните министри от ПСЮИЕ в София, в която участва и северномакедонският външен министър Тимчо Муцунски, първият ни дипломат Велислава Петрова изрази съжаление, че консенсусното споразумение, постигнато на европейско ниво през 2022 г. и подкрепено с решение на парламента на Република Северна Македония, все още не се прилага.

Това, което министър Велислава Петрова обясни пред депутатите, е по какъв начин посолството ни в Скопие е помогнало на Ива Михайлова, след като тя се е обърнала за помощ към дипломатическата мисия в края на март. Всички документи, удостоверяващи нейното здравословно състояние, са изпратени в болницата "Св. Иван Рилски" в столицата, откъдето са потвърдили, че могат да проведат успешно лечението ѝ. За Ива Михайлова е насрочен час за преглед и прием в лечебното заведение на 15 юни. С тези документи е внесена в съда в Кочани молба, с която се иска разрешение Ива Михайлова да напусне територията на Република Северна Македония и да замине за лечение в България.

Поради забавяне в работата на съда в РСМ министър Велислава Петрова и нейният колега от Скопие Тим Чумоски са обсъдили алтернативни варианти, включително възможността български екип от лекари и специалисти да извърши преглед на Ива Михайлова в Кочани.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Не съм сигурна дали са изяснени всички обстоятелства дали тя физически може или е безопасно да бъде транспортирана или не и по какъв начин това трябва да се случи именно и заради това беше дискусията, която проведохме с министъра на РСМ - дали може тогава специалист да я прегледа на място или няма необходимата техника."

Желязко Радуков, посланик на България в Северна Македония: "Решението и възможността тя да бъде транспортирана или да дойде сама до България в зависимост от здравословното ѝ състояние зависи изцяло от това тя да може да мине границата. Което означава да ѝ се върне паспортът, което означава съдът в Кочани да уважи молбата."

По-рано днес министър Велислава Петрова коментира и бъдещия път на Република Северна Македония към Европейския съюз. Тя потвърди българската позиция, че процесът зависи от това дали правителството в Скопие ще изпълнява поетите ангажименти. По думите ѝ става въпрос за изпълнение на т.нар. "френско предложение", а не за двустранни отношения между България и Република Северна Македония.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#случаят Ива Михайлова #в парламента #външният министър #Кочани #Желязко Радуков #Велислава Петрова

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