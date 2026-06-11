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Жители на Борово излязоха на протест заради опасно кръстовище след смъртта на 19-годишен младеж (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
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Мирно шествие се провежда тази вечер на пътя Гоце Делчев – Банско, при разклона за село Борово.

Повод за инициативата е трагичният инцидент от 7 юни, при който 19-годишният Крум Серафимов загуби живота си след тежка катастрофа на опасното кръстовище.

Случаят отново постави на дневен ред проблема с рисковия пътен участък между селата Горно и Долно Борово. Местните жители от години настояват пред институциите да бъдат предприети мерки за обезопасяването му.

Участниците в шествието се движат с включени фенерчета в знак на почит към загиналия младеж и като призив към отговорните институции за бързи, адекватни и ефективни действия за повишаване на безопасността в района.

Снимки: БНТ

#19 годишен младеж #жители на Борово #след смъртта #мирно шествие #протест

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