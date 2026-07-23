Проверка не откри разлив на гориво или нефт от кораби в Бургаския залив (СНИМКИ)

Междуинституционална проверка показа, че няма разлив на гориво или нефт от плавателни съдове в Бургаския залив. В публичното пространство вчера беше разпространена информация за наличие на мазут около Поморие и Сарафово вследствие на нефтени разливи в морето от закотвени кораби в Бургаския залив. Областният управител Дико Диков веднага сезира Морска администрация – Бургас да извърши проверка.

При проверката е установено, че недалеч от кораба „Кайрос“ има оцветяване на водата на места, които веднага са били третирани с разрешен за употреба дисперсант. Днес, 23 юли 2026 г., беше извършена повторна проверка, в която участваха Веселин Анестиев – заместник областен управител, Найден Трифонов – капитан на спасителен катер при Морска администрация, Веселин Ефтимов – механик на плавателен съд в Морска администрация, Валентин Иванов – водолаз при РДПБЗН, и Симеон Драгиев – оператор на дрон при Областна администрация – Бургас.

Обходът на акваторията е извършен със спасителния катер на Морска администрация, като отново са били обстойно огледани закотвените два кораба – „Кайрос“ и „Мириам В“. Не са констатирани течове на горивно-смазочни материали или нефт от плавателните съдове. Установено е още, че по „Кайрос“ личат следи от ремонтна дейност.

Държавата, в лицето на Министерството на транспорта, е предприела всички мерки за свързване с корабособственика с цел разрешаване на натрупаните проблеми около плавателния съд и недопускане на бъдещи ситуации, които да окажат неблагоприятно влияние върху туризма по Южното Черноморие.