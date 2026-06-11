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ГДБОП задържа мъж за разпространение на порнографски материали с деца при международна операция

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гдбоп задържа мъж разпространение порнографски материали деца международна операция
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Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържаха мъж за разпространение на порнографски материали, за създаването на които са използвани малолетни и непълнолетни деца, съобщиха от ГДБОП на официалната си фейсбук страница.

Специализираната акция е проведена на територията на област Габрово днес в рамките на международна операция Mariposa на фондация Child Rescue Coalition. Действията по разследването са извършени под надзора на Териториалното отделение – Трявна към Районна прокуратура – Габрово.

Снимки: ГДБОП

При претърсване в жилището на задържания е намерена и иззета компютърна конфигурация, съдържаща 77 GB порнографски материали (видеоклипове и фотографски изображения).

# ГДБОП #международна операция #порнографски материали

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