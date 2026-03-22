Куриоз в Благоевград: Мъж разби приют, за да си открадне кучето

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Куриозен случай от Благоевград. Мъж влезе с взлом в местния приют за животни, за да открадне собственото си куче.

Мъжът разпознал кучето си в обява за осиновяване в социалните мрежи. Предупреден е, че в неделя приютът е затворен, но въпреки това отишъл да си го вземе.

Ирена Везенкова, управител на приюта за кучета в Благоевград: "Видях на камерите как откача пантите, защото кучето не беше в една от клетките, а беше пуснато на двора. Той просто си го открадна. В смисъл, той не краде неговото куче, той краде общинска движима собственост."

Немската овчарка и преди е бягала от дома си. Въпреки че е предупреден да я чипира и регистрира, собственикът не го прави. Една седмица кучето живее в приемен дом, след което отива в приюта.

Ирена Везенкова, управител на приюта за кучета в Благоевград: "Кастрирахме, чипирахме, издадохме паспорт, както практикуваме с всяко едно куче, което не е идентифицирано и е намерено на улицата. И я пуснахме за осиновяване. И впоследствие вече собственикът разбира, че сме прибрали неговото куче, и едва ли не беше на скандал защо сме му я кастрирали."

Това не е единичен случай, разказват от приюта. При тях попада и 50-килограмов кавказки вълкодав, който стои вързан с часове за пътен знак в Благоевград. Местна глутница кучета е била готова да го нападне, когато служители от приюта се намесват и предотвратяват инцидент.

Ирена Везенкова, управител на приюта за кучета в Благоевград: "Поредното куче е, за което не е подходено отговорно от собствениците. Ние и него кастрирахме – ама той е породист, бащата е еди кой си, майката – еди коя си. Е, да де, като държиш толкова на животното, докажи, че е твое, чипирай го."

Този красив дратхаар е тук от около десетина дни. По врата му все още има следи от каишката, която е носил доскоро... Всички в приюта му казват Благо, защото е едно от най-благите и любвеобилни кучета тук.

Благо също няма чип. Най-вероятно е изоставен на Покровнишко шосе край Благоевград, защото няколко дни се лутал там, преди да бъде прибран. Сега е в приюта – ваксиниран, чипиран и очаква да бъде харесан от нови стопани или пък разпознат от предишните. А от приюта за кучета апелират към хората да бъдат отговорни и да регистрират домашните си кучета.

#приюти за кучета #Благоевград #куче

