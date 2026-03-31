Възможни са затруднения при купуването на винетки днес

Днес от 18.00 до 19.00 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината – тестове на системата за резервно електрозахранване на електронната система за събиране на пътни такси.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

От Националното толуправление препоръчват на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.